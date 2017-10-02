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Альваро Мората может пропустить больше месяца

Нападающий "Челси" Альваро Мората, получивший травму задней поверхности бедра, может выбыть на более долгий срок, чем ожидалось, сообщает The Telegraph.

Ранее главный тренер лондонцев Антонио Конте заявлял, что у испанца не такая серьезная травма. Однако испанец пропустит оба матча с "Ромой" в Лиге чемпионов.

В 7 матчах премьер-лиги Мората забил 6 мячей.
Теги: Мората Челси
Сегодня, 21:21
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