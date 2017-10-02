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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Альваро Мората может пропустить больше месяца
Нападающий "Челси" Альваро Мората, получивший травму задней поверхности бедра, может выбыть на более долгий срок, чем ожидалось, сообщает The Telegraph.
Ранее главный тренер лондонцев Антонио Конте заявлял, что у испанца не такая серьезная травма. Однако испанец пропустит оба матча с "Ромой" в Лиге чемпионов.
В 7 матчах премьер-лиги Мората забил 6 мячей.
Ранее главный тренер лондонцев Антонио Конте заявлял, что у испанца не такая серьезная травма. Однако испанец пропустит оба матча с "Ромой" в Лиге чемпионов.
В 7 матчах премьер-лиги Мората забил 6 мячей.
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