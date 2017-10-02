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Карло Анчелотти: буду отдыхать в течение следующих 10 месяцев

Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти сообщил, что пока не намерен возвращаться к тренерской деятельности.

Напомним, итальянский специалист на прошлой неделе был уволен из мюнхенского клуба.

"Я буду отдыхать в течение следующих 10 месяцев, так что никаких других команд у меня нет", цитирует Анчелотти Football Italia.
Теги: Анчелотти
Вчера, 22:15
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№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Вчера, 22:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
так то они могут месяц работать десять отдыхать с такой зарплатой
Регистрация: 27.08.2008
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