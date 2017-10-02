Карло Анчелотти: буду отдыхать в течение следующих 10 месяцев

Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти сообщил, что пока не намерен возвращаться к тренерской деятельности.Напомним, итальянский специалист на прошлой неделе был уволен из мюнхенского клуба."Я буду отдыхать в течение следующих 10 месяцев, так что никаких других команд у меня нет", цитирует Анчелотти Football Italia.