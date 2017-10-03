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Андрей Шевченко: для нас очень важно занять первое место в группе

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что полузащитник "Шахтера" Марлос обладает качествами, которые могут помочь национальной команде.

"Как вы знаете, у нас три новичка. Все хорошо, все им рады. Ребята готовятся к тренировке. Нас ждут две очень важные игры. От этих матчей зависит, какое место займем в нашей группе. Для нас очень важно занять первое место.

Марлос? Он находится в одинаковом положении, как и все вызванные. Никаких привилегий в сборной не будет. Наша задача – не нарушить игровой баланс. У него достаточно качеств, чтобы помочь сборной, создать определенную конкуренцию на местах, где может играть. В сборной каждый игрок должен доказывать своим желанием, отношением и игрой право выйти на поле. Мы пригласили капитана молодежной сборной, потому что нужно было принимать решение в такой краткий срок, когда узнали о травме Ракицкого. Для этого и нужна молодежка, чтобы брали кадры. Мы просматривали его, хороший кандидат. Надеемся, усилит нас", - цитирует Шевченко Terrikon.
Теги: Шевченко Сборная Украины
Сегодня, 05:26
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