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Рафаэль Варан: Зидан не позволяет мне оставаться в зоне комфорта

Защитник "Реала" Рафаэль Варан рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером мадридцев Зинедином Зиданом.

"Зидан дал мне многое в плане игры, отношения к ней и к тем рискам, которые я беру на себя. Он не позволяет мне оставаться в зоне комфорта.

Он очень опытен, и это отличная возможность для меня узнать что-то новое", - цитирует Варана "Газета.Ru" со ссылкой на Marca.
Теги: Варан Зидан Реал
Сегодня, 10:57
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