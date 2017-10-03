Марко Баша отказался от перехода в "Ростов" и решил завершить карьеру

Экс-защитник "Локомотива" Марко Баша объявил о завершении карьеры.1 сентября с 34-летним игроком официально расстался французский "Лилль", черногорец принял решение не искать себе новый клуб.Минувшим летом у Баши были предложения от "Лацио", "Штутгарта" и "Ростова", передает Hotsport.rs.