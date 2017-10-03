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Марко Баша отказался от перехода в "Ростов" и решил завершить карьеру

Экс-защитник "Локомотива" Марко Баша объявил о завершении карьеры.

1 сентября с 34-летним игроком официально расстался французский "Лилль", черногорец принял решение не искать себе новый клуб.

Минувшим летом у Баши были предложения от "Лацио", "Штутгарта" и "Ростова", передает Hotsport.rs.
Сегодня, 11:20
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