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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Источник: в "Томи" не получали зарплату с мая (9)
Источник: в "Томи" не получали зарплату с мая (9)
Сэм Эллардайс намерен судиться с FA из-за увольнения из сборной Англии
Сэм Эллардайс намерен подать в суд на Футбольную ассоциацию Англии из-за своей отставки с поста главного тренера сборной, информирует Daily Mail.
В сентябре 2016 года 62-летний специалист был уволен вследствие расследования газеты The Telegraph. Эллардайс предложил журналистам под прикрытием помощь в обходе трансферных правил FA, запрещающих владение правами на игроков третьей стороной.
По мнению юристов, FA следовало полностью ознакомиться с фактами, прежде чем принимать решение об увольнении.
В сентябре 2016 года 62-летний специалист был уволен вследствие расследования газеты The Telegraph. Эллардайс предложил журналистам под прикрытием помощь в обходе трансферных правил FA, запрещающих владение правами на игроков третьей стороной.
По мнению юристов, FA следовало полностью ознакомиться с фактами, прежде чем принимать решение об увольнении.
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