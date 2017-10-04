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Сэм Эллардайс намерен судиться с FA из-за увольнения из сборной Англии

Сэм Эллардайс намерен подать в суд на Футбольную ассоциацию Англии из-за своей отставки с поста главного тренера сборной, информирует Daily Mail.

В сентябре 2016 года 62-летний специалист был уволен вследствие расследования газеты The Telegraph. Эллардайс предложил журналистам под прикрытием помощь в обходе трансферных правил FA, запрещающих владение правами на игроков третьей стороной.

По мнению юристов, FA следовало полностью ознакомиться с фактами, прежде чем принимать решение об увольнении.
Теги: Эллардайс Сборная Англии
Сегодня, 06:39
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