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Гол Кейна вывел сборную Англии на чемпионат мира-2018

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Англии обыграла Словению – 1:0.

Чемпионат мира-2018

9 тур

Англия - Словения 1:0

Голы: Кейн, 90+4

Англия: Харт, Уолкер, Бертранд, Стоунс, Кэхилл, Дайер, Окслейд-Чемберлен (Лингард, 64), Хендерсон, Стерлинг (Кин, 85), Кейн, Рашфорд

Словения: Облак, Струна, Йокич, Мевля, Цесар, Крхин, Ротман (Матавж, 79), Иличич, Вербич, Безьяк (Репас, 72), Шпорар (Бирса, 55)

Предупреждения: Крхин, 38, Стоунс, 44, Мевля, 45+1, Ротман, 51, Струна, 86, Бирса, 90+6
Теги: Сборная Англии Сборная Словении
Вчера, 23:51
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