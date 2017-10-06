Евгений Коноплянка: скорее всего я никогда не стану классным защитником

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка рассказал об изучении языка и о шутниках в команде.– Направо, налево, вперед, назад – все во время вождения автомобиля. Последнее слово пригодилось мне и в футболе. Я знаю, что когда тренер кричит "zur?ck", я должен бежать назад. Меня критиковали за то, что я недостаточно отрабатываю в обороне и должен признать, что эта критика не была безпочвенной. Скорее всего я никогда не стану классным защитником, но мои оборонительные навыки определенно улучшились. Теперь я точно знаю какие передо мной стоят задачи.– Так это потому, что переводчик здесь. Если бы я мог говорить на немецком или английском так же свободно, как на русском или украинском, я бы со всеми общался намного больше. К счастью, практически со всеми в «Шальке» я нахожу общий язык, общаясь на английском. Уже несколько недель я занимаюсь с репетитором по немецкому и уже многое понимаю. Доменико Тедеско прикладывает столько усилий, чтобы говорить на разных языках, поэтому мы, игроки, тоже должны стараться.– С Матия Настасичем. У нас похожий менталитет. В раздевалке бывает весело благодаря и другим игрокам. Когда Пабло Инсуа, Франко Ди Санто и Коке Морено входят в кураж, то заставить их замолчать очень сложно. Иногда я думаю, что сейчас кто-то точно запульнет в них бутсой. Хорошее настроение в команде очень важно. Это не означает, что мы относимся к своей работе несерьезно. Просто так нам удается расслабиться, на поле мы и без того находимся под сильным давлением, – сказал Коноплянка.