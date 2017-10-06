Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:35
Борис Игнатьев: Нашим соперникам по товарищеских встречам не хватает тактической образованности
Борис Игнатьев: Нашим соперникам по товарищеских встречам не хватает тактической образованности
10:50
Александр Тукманов: от ЗИЛа практически ничего не осталось, надо смотреть, какие планы у нового собственника
Александр Тукманов: от ЗИЛа практически ничего не осталось, надо смотреть, какие планы у нового собственника
06:45
Аргентина не смогла забить Перу (5)
Аргентина не смогла забить Перу (5)
Вчера, 23:53
Германия вышла на чемпионат мира (2)
Германия вышла на чемпионат мира (2)
Вчера, 23:05
Тренер сборной Армении: это просто позор (1)
Тренер сборной Армении: это просто позор (1)
Вчера, 22:48
Ромелу Лукаку не сыграет против Боснии и Герцеговины
Ромелу Лукаку не сыграет против Боснии и Герцеговины
Вчера, 22:22
Серхио Рамос: у нас с Пике очень хорошие отношения (1)
Серхио Рамос: у нас с Пике очень хорошие отношения (1)
Евгений Коноплянка: скорее всего я никогда не стану классным защитником
Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка рассказал об изучении языка и о шутниках в команде.
– Какие немецкие слова вы выучили сразу?
– Направо, налево, вперед, назад – все во время вождения автомобиля. Последнее слово пригодилось мне и в футболе. Я знаю, что когда тренер кричит "zur?ck", я должен бежать назад. Меня критиковали за то, что я недостаточно отрабатываю в обороне и должен признать, что эта критика не была безпочвенной. Скорее всего я никогда не стану классным защитником, но мои оборонительные навыки определенно улучшились. Теперь я точно знаю какие передо мной стоят задачи.
– Вы никогда не производили впечатление любителя поговорить, но сегодня мы узнали вас с другой стороны.
– Так это потому, что переводчик здесь. Если бы я мог говорить на немецком или английском так же свободно, как на русском или украинском, я бы со всеми общался намного больше. К счастью, практически со всеми в «Шальке» я нахожу общий язык, общаясь на английском. Уже несколько недель я занимаюсь с репетитором по немецкому и уже многое понимаю. Доменико Тедеско прикладывает столько усилий, чтобы говорить на разных языках, поэтому мы, игроки, тоже должны стараться.
– Улыбка практически не покидает ваше лицо. С кем в команде в плане юмора вы на одной волне?
– С Матия Настасичем. У нас похожий менталитет. В раздевалке бывает весело благодаря и другим игрокам. Когда Пабло Инсуа, Франко Ди Санто и Коке Морено входят в кураж, то заставить их замолчать очень сложно. Иногда я думаю, что сейчас кто-то точно запульнет в них бутсой. Хорошее настроение в команде очень важно. Это не означает, что мы относимся к своей работе несерьезно. Просто так нам удается расслабиться, на поле мы и без того находимся под сильным давлением, – сказал Коноплянка.
Источник
– Какие немецкие слова вы выучили сразу?
– Направо, налево, вперед, назад – все во время вождения автомобиля. Последнее слово пригодилось мне и в футболе. Я знаю, что когда тренер кричит "zur?ck", я должен бежать назад. Меня критиковали за то, что я недостаточно отрабатываю в обороне и должен признать, что эта критика не была безпочвенной. Скорее всего я никогда не стану классным защитником, но мои оборонительные навыки определенно улучшились. Теперь я точно знаю какие передо мной стоят задачи.
– Вы никогда не производили впечатление любителя поговорить, но сегодня мы узнали вас с другой стороны.
– Так это потому, что переводчик здесь. Если бы я мог говорить на немецком или английском так же свободно, как на русском или украинском, я бы со всеми общался намного больше. К счастью, практически со всеми в «Шальке» я нахожу общий язык, общаясь на английском. Уже несколько недель я занимаюсь с репетитором по немецкому и уже многое понимаю. Доменико Тедеско прикладывает столько усилий, чтобы говорить на разных языках, поэтому мы, игроки, тоже должны стараться.
– Улыбка практически не покидает ваше лицо. С кем в команде в плане юмора вы на одной волне?
– С Матия Настасичем. У нас похожий менталитет. В раздевалке бывает весело благодаря и другим игрокам. Когда Пабло Инсуа, Франко Ди Санто и Коке Морено входят в кураж, то заставить их замолчать очень сложно. Иногда я думаю, что сейчас кто-то точно запульнет в них бутсой. Хорошее настроение в команде очень важно. Это не означает, что мы относимся к своей работе несерьезно. Просто так нам удается расслабиться, на поле мы и без того находимся под сильным давлением, – сказал Коноплянка.
Источник
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.