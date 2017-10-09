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СМИ: трансфер Андрея Ярмоленко обошелся "Боруссии" в 30 миллионов евро

Дортмундская "Боруссия" приобрела минувшим летом у киевского "Динамо" полузащитника Андрея Ярмоленко 30 миллионов евро, сообщает журналист Ули Райтингер из агентства DPA.

Таким образом, 27-летний футболист стал самым дорогим игроком в истории украинского футбола. Ранее это достижение принадлежало защитнику Дмитрия Чигринского, который в 2009 году перешел из "Шахтера" в "Барселону" за 25 млн евро.

В шести матчах за Дортмунд Ярмоленко оформил два забитых мяча и три ассиста.

Источник: Динамомания
Теги: Ярмоленко Боруссия Д
Сегодня, 06:59
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