Андрей Шевченко: сказалась разница в классе, у Хорватии много классных футболистов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от команды Хорватии (0:2) в заключительном матче квалификации ЧМ-2018."Спасибо всем, кто пришел поддержать сборную. Поддержка была замечательной. У нас есть определенные проблемы с форвардами. Учитывая ход событий в первом тайме, считаю, что взаимодействие в атаке у наших игроков была на должном уровне. Во второй половине встречи немного не выдержали, сказалась разница в классе. Имею в виду то, что в сборной Хорватии много классных футболистов, которые привыкли проводить по два матча в неделю на высоком уровне.Наш чемпионат уступает ведущим первенствам Европы, в которых выступает большинство игроков сборной Хорватии. Поэтому когда во втором тайме соперник взвинтил темп, начал активно применять прессинг, мы стали чаще ошибаться. Одна из таких ошибок и привела к первому голу. А потом мы уже пошли в атаку, нечего было терять, ведь нужна была только победа.Поблагодарил футболистов за отношение к команде и игры. У нас, к сожалению, невысокая конкуренция в стране. Нет такого, что из двух игроков одинаково высокого уровня мы смогли выбрать сильного на текущий момент. Нам приходилось менять позиции игроков, чтобы быть конкурентоспособными. Благодарен игрокам, что они восприняли требования тренерского штаба, перестраивались.Мы играли с хорошей командой, с сильными исполнителями в составе. Сборная Хорватии по подбору исполнителей и качеством игры должна занимать первое место в группе. У нас был шанс. Но соперник выстоял, когда ему было трудно – имею в виду первый тайм, в котором мы комбинировали и создавали моменты, а затем реализовал две возможности для взятия ворот", - цитирует Шевченко официальный сайт ФФУ.