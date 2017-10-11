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Дик Адвокат: сборная Голландии проиграла этот отборочный турнир еще до меня

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат не считает себя виноватым в невыходе команды на чемпионат мира-2018.

Адвокат возглавил голландцев по ходу турнира и выиграл четыре матча из пяти, уступив только Франции (0:4).

"Мы должны были обыгрывать французов. Я не ожидал, что Швеция победит Францию. Этот отборочный турнир был проигран еще до меня.

Теперь футбольной федерации нужно привести дела в порядок. Директор Эрик Гудден приступает к работе в следующем месяце. Он должен назначить технического директора, который выберет тренера", - цитирует Адвоката "СЭ" со ссылкой на AD.
Теги: Адвокат Сборная Голландии
Сегодня, 10:33
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