Максим Калиниченко: с победой, господа красно-белые!

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко поздравил фанатов красно-белых с победой над "Ахматом"? в матче 13-го тура чемпионата России (2:1)."С победой, господа красно-белые! Мы вернулись, запомните этот твит", - написал Калиниченко на своей странице в "твиттере".