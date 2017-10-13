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Максим Калиниченко: с победой, господа красно-белые!

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко поздравил фанатов красно-белых с победой над "Ахматом"? в матче 13-го тура чемпионата России (2:1).

"С победой, господа красно-белые! Мы вернулись, запомните этот твит", - написал Калиниченко на своей странице в "твиттере".
Теги: Калиниченко Спартак Ахмат
Сегодня, 22:33
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(8)
№2 Написал: CHUCK NORRISS Россия (Сегодня, 22:54) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
Spartak СССР

СССР ,поддерживаешь ФАШИСТА?
Регистрация: 21.08.2014
№1 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 22:39) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
"С победой, господа красно-белые! Мы вернулись, запомните этот твит", - написал Калиниченко на своей странице в "твиттере".

С Победой!Макс,не дави на больное бомжеослам,у них итак сегодня зудит)
Регистрация: 6.04.2016
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