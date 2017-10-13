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Денис Глушаков: всех с трудной победой в Грозном!

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил болельщиков красно-белых с победой над "Ахматом" (2:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

"Всех с трудной победой в Грозном!" - написал Глушаков.

Теги: Глушаков Спартак
Вчера, 23:08
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№5 Написал: liasport433 (Вчера, 23:47) #
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Цитата: SHIGA
Спасибо Кэп.. Желания много а брак запредельный



ну брак браком, зато интересно, коней давно смотрел? да выигрывают, но какой ценой? блевать охота усыпляют, а в грозном никому нелегко, с учетом поля, и настроя именно на топ клубы РФ!

ps джикия , просто молодец... ну без ошибок, но стабльный парень! честно приятное удивление!
Регистрация: 19.06.2017
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
И команду нашу тоже с ВИКТОРИЕЙ, спасибо за доставленное удовлетворение игрой, конечно не безошибочной.
Регистрация: 20.03.2014
№3 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:30) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо Кэп.. Желания много а брак запредельный


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за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -только ртом и жопой!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Spartak СССР (Вчера, 23:14) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Молодец Дэн!Где фото из раздевалки?
Регистрация: 6.04.2016
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Вчера, 23:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
С Победой, Капитан! И не останавливаться!
Регистрация: 13.03.2012
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