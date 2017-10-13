Денис Глушаков: всех с трудной победой в Грозном!

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил болельщиков красно-белых с победой над "Ахматом" (2:1) в матче 13-го тура чемпионата России."Всех с трудной победой в Грозном!" - написал Глушаков.