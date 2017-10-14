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ФИФА лишила украинский "Днепр" 24-х очков

ФИФА сняла с украинского "Днепра" 24 очка за долги по зарплате, информирует RT.

- "Днепр" подвергнут санкциям в виде снятия 24 очков. Это санкции ФИФА", - сказал президент "Харькова-1925" Сергей Староженко.

В прошлом сезоне ФИФА уже штрафовал "Днепр" из-за долгов также на 24 очка. В 2015 году клуб был переведен во вторую лигу.
Теги: Днепр
Сегодня, 12:20
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