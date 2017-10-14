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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Гол Алексея Березуцкого принёс ЦСКА победу над "Краснодаром"
Чемпионат России
13 тур
"Краснодар" - ЦСКА 0:1
Голы: Березуцкий А., 38
13 тур
"Краснодар" - ЦСКА 0:1
Голы: Березуцкий А., 38
"Краснодар": Синицын, Шишкин (Лаборде, 73), Гранквист, Грицаенко, Газинский, Петров, Перейра, Классон, Вандерсон, Ристич (Жоаозиньо, 46), Смолов.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Натхо, Миланов, Кучаев (Хосонов, 73), Витиньо (Гордюшенко, 89), Оланаре (Жамалетдинов, 67).
Предупреждения: Натхо, 54, Газинский, 75, Смолов, 85
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