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Гол Алексея Березуцкого принёс ЦСКА победу над "Краснодаром"

Чемпионат России

13 тур

"Краснодар" - ЦСКА 0:1

Голы: Березуцкий А., 38


"Краснодар": Синицын, Шишкин (Лаборде, 73), Гранквист, Грицаенко, Газинский, Петров, Перейра, Классон, Вандерсон, Ристич (Жоаозиньо, 46), Смолов.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Натхо, Миланов, Кучаев (Хосонов, 73), Витиньо (Гордюшенко, 89), Оланаре (Жамалетдинов, 67).

Предупреждения: Натхо, 54, Газинский, 75, Смолов, 85
Теги: ЦСКА Краснодар Березуцкий А.
Сегодня, 21:12
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27
(3)
№27 Написал: Leon1960 (Сегодня, 21:42) #
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online

Цитата: molot327
!!!
Капитана с очередным сухарем!!!

да уж не иначе памятник пора ставить
Регистрация: 24.03.2016
№26 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:38) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: MATPOCOB
Цитата: Spartacus1971
Цитата: Гастэряну
Игнашевичу нет равных среди российских ЦЗ, несмотря на его возраст.


Да конечно,Джикия отдыхает.


Джикия сейчас один из лучших, надеюсь он будет не хуже Серёги, у него только нет первого паса, но он очень хорош! Удачи ему.

Лёха забил оттуда же откуда начал результативную атаку в памятном матче с Англией.


С кем он играл, чтобы делать такие выводы? Он играл против Месси или Агуэро, может против Кавани или Неймара...он неплох на фоне нашего сеалекса, а дальше надо смотреть. Не пойму, откуда такие выводы о нём как о защитнике?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№25 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:38) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Учитесь у коней, свинота позорная, когда выбывают несколько основополагающих футболистов, играют х... пойми кто, и ни стонов, ни плачей, ни соплей, как у вас по этому поводу, и победа. А вы всё удивляетесь, почему их уважают, а вас презирают. У них команда есть, а у вас "Мои воины"(стена Карреры) после того чемпионата, и "Мои воины2" после матча с Тосно, когда на него погнали, одна команда в разных ипостасях, и куча соплей по причине переполненного лазарета. Вот сравните себя с ними, умойтесь своими соплями, и успокойтесь, вам такого не дано, плакунам.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№24 Написал: grisha (Сегодня, 21:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: molot327
Там были две руки сразу! Значит и карточек должно быть сразу две!

Протестую
ПЯТЬ
Две руки, две ноги - и жопа свиньям )))))))))))))
ПЯТЬ !
Регистрация: 19.04.2017
№23 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:36) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Цитата: Гастэряну
Игнашевичу нет равных среди российских ЦЗ, несмотря на его возраст.


Да конечно,Джикия отдыхает.


Джикия сейчас один из лучших, надеюсь он будет не хуже Серёги, у него только нет первого паса, но он очень хорош! Удачи ему.

Лёха забил оттуда же откуда начал результативную атаку в памятном матче с Англией.
Регистрация: 10.10.2006
№22 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:34) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: stepanmlc
мега конский отскок!
судейка клоун, у натхо была рука, это пенальти и вторая желтая карточка

Там были две руки сразу! Значит и карточек (желтых!) должно быть сразу две!
И два пенальти! laughing


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№21 Написал: grisha (Сегодня, 21:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
,Джикия отдыхает.

Пусть отдыхает
Игрок, не нужный стране должен отдыхать , лохотроня свиней
Регистрация: 19.04.2017
№20 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:33) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Всех армейцев с победой!!!
Капитана с очередным сухарем!!! blush


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№19 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 21:32) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
полтора землекопа радуются победе с помощью блевотного рикошета,вот поэтому на вас всю жизнь так и ходят на стадион,даже по комментам видно какой интерес к клубу)
Регистрация: 6.04.2016
№18 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:32) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Scooter
ЦСКА доказал, что он жив и победил, проявив настоящий мужской характер.Отличный матч провёл "любимец" многочисленных местных троллей - Игорь Акинфеев, защита не допустила ни одного ляпа, сыграв собранно, самоотверженно. Да и моменты были, особенно у Витиньо,гораздо лучше отыграл и Олонаре. Словом, вполне звслуженная победа, одержанная с такими потерями в составе.


Защита не допустила ни одного ляпа

Моментов то создали штук 5 и это заслуга вашей обороны,или может это плохая реализация быков?
Регистрация: 12.02.2013
№17 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:31) #
  • +6
  •  (8)

Цитата: Spartacus1971
Джикия отдыхает.

просто сопляк по сравнению с Игнашевичем, игра с Ираном это наглядно показала
Регистрация: 25.02.2016
№16 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:31) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Цитата: Гастэряну
Игнашевичу нет равных среди российских ЦЗ, несмотря на его возраст.


Да конечно,Джикия отдыхает.


Нашел Рамоса...иранец как от стоячего от него ушел, тот только граблями загрeбaл...у вас ваш сброд всегда самый лучший. Помню был у вас Брызгалов, вы ему лизали, потом Кутепов, вы ему лизали...и как защитнички? Джикия еще НИЧЕГО не показал, чтобы сравнивать его с Игнашевичем, как жопу с пальцем...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№15 Написал: irv Курск (Сегодня, 21:29) #
  • -10
  •  (12)
online

Игра ПОЗОР!!! Еле-еле вытянул и матч с помощью судьи! Кони играют нечестно! Смотреть нечего!


--------------------
Курский "АВАНГАРД"
Регистрация: 28.08.2008
№14 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:28) #
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
Игнашевичу нет равных среди российских ЦЗ, несмотря на его возраст.


Да конечно,Джикия отдыхает.
Регистрация: 12.02.2013
№13 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:25) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Игра была ничейная, но кони молодцы. Мои поздравления.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№12 Написал: imaginary (Сегодня, 21:25) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
и да, пока Фёдора не было, мячи забивали регулярно
Фёдор вернулся в состав, закатил несколько мячей всяким днищам и всё, с зенитом - ноль, с цска - ноль
а Классон.. ему надо реально просто оставаться после тренировки и бить по воротам, п-ц какой-то, если он реализовывал хотя бы половину возможностей, был бы в тройке бомбардиров
Регистрация: 7.02.2010
№11 Написал: 77хонда москва (Сегодня, 21:25) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Всех болельщиков ЦСКА с победой!!!
Регистрация: 18.11.2012
№10 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:25) #
  • +4
  •  (12)

Игнашевичу нет равных среди российских ЦЗ, несмотря на его возраст.
Регистрация: 25.02.2016
№9 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 21:25) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
ЦСКА
ЦСКА доказал, что он жив и победил, проявив настоящий мужской характер.Отличный матч провёл "любимец" многочисленных местных троллей - Игорь Акинфеев, защита не допустила ни одного ляпа, сыграв собранно, самоотверженно. Да и моменты были, особенно у Витиньо,гораздо лучше отыграл и Олонаре. Словом, вполне звслуженная победа, одержанная с такими потерями в составе.
Регистрация: 22.02.2013
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:23) #
  • +1
  •  (15)
online
Болеет за:
ЦСКА
С победой, кони!

С такими проблемами взяли и выиграли.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Великий Шалимов очень старался,


Больше всех в этом матче старался Галицкий...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:23) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ставил на ничью,а по игре конечно быки были сильнее,просто им не повезло,реализация прям наша копия,да и пенальти там был.А коням повезло конечно,забили шальной гол и играли как слабая команда из низов,помню команду времён усатого,там они играли с позиции силы,а сейчас от обороны.Короче по игре,самая слабая команда из верхней пятёрки.Жаль Краснодар,столько моментов загубить.
Регистрация: 12.02.2013
№5 Написал: imaginary (Сегодня, 21:22) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Краснодар»
позор три матча без забитых голов..
причём моменты создают и видно играть умеют
но блин, бегать начинают только когда уже припекает, а в ворота попасть вообще не могут..

и ладно бы молодёж наигрывали.. или там на 3 фронтах бились, или травмированных вагон, так нет - отовсюду вылетели, почти все здоровы, а ворота попасть не могут..

уже целый месяц от краснодара одно расстройство..

что про цска, везучая команда, бывает, вопрос насколько этого везения хватит
ну и конечно второй тайм - это антифутбол, и не надо говорить про моменты, все моменты у цска - это ошибки краснодара, так ни одной комбинации не провели
Регистрация: 7.02.2010
№4 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 21:21) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Борис Гречмак
Старый конь борозды не портит...

...и старый ;)
да сколько ребят еще играет "малых" - растет молодежь!
Удачи ВСЕМ в ЕК!!!


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:21) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
мега конский отскок!
судейка клоун, у натхо была рука, это пенальти и вторая желтая карточка


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 21:19) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Старый конь борозды не портит...
Регистрация: 10.05.2015
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:18) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Терек»
Великий Шалимов очень старался, но увы, с такими, как у него, игроками, шансов почти нет против любой команды, и если краснодар выигрывает, это лишь благодаря гениальности великого Шалимова, вклад игроков, типо Смолова, в таких случаях минимален.
Регистрация: 7.05.2017
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