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СМИ: "Реал" продолжит попытки осуществить трансфер Давида Алабы

Наставник "Реала" проявляет интерес к защитнику мюнхенской "Баварии" Давиду Алабе, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.

"Королевский клуб" в зимнее трансферное окно намерен провести переговоры. "Реал" уже был нацелен на австрийца прошлым летом, но немецкий клуб отказался обсуждать переход Алабы. Зидан сохраняет надежду на то, что футболист будет приобретен.
Теги: Реал Алаба
Сегодня, 07:56
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