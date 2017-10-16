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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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СМИ: "Реал" продолжит попытки осуществить трансфер Давида Алабы
Наставник "Реала" проявляет интерес к защитнику мюнхенской "Баварии" Давиду Алабе, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.
"Королевский клуб" в зимнее трансферное окно намерен провести переговоры. "Реал" уже был нацелен на австрийца прошлым летом, но немецкий клуб отказался обсуждать переход Алабы. Зидан сохраняет надежду на то, что футболист будет приобретен.
"Королевский клуб" в зимнее трансферное окно намерен провести переговоры. "Реал" уже был нацелен на австрийца прошлым летом, но немецкий клуб отказался обсуждать переход Алабы. Зидан сохраняет надежду на то, что футболист будет приобретен.
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