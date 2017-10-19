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Николас Бендтнер – в стартовом составе "Русенборга" на матч с "Зенитом"

Стал известен стартовый состав "Русенборга" на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зенитом".

"Русенборг": Андре Хансен– Вегар Эгген Хеденстад, Торе Региниуссен, Юхан Бьердаль, Якоб Расмуссен – Майк Йенсен, Андерс Трондсен, Андерс Конрадсен – Самуэль Адегбенро, Никлас Бендтнер, Биргер Мелинг

Запасные: Арильд Эстбе, Йерген Шельвик, Алекс Герсбах, Йонатан Леви, Поль Андре Хелланд, Мариус Лундемо, Милан Евтович.
Теги: Русенборг Зенит
Сегодня, 19:24
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