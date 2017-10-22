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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Опасно! Чаще для здоровья, чем для ворот
Неудивительно, что в главном матче 14-го тура не было забитых мячей. Удивительно, что среди 10 предъявленных Михаилом Вилковым карточек не было ни одной красной. Rusfootball.info – о матче, для которого характеристика «битва» – не обыденный штамп.
Теперь и Кучаев
Оланаре, Чалов и Жемалетдинов пробовались в пару нападения к Витиньо по ходу этого сезона, но на встречу с «Зенитом» Гончаренко решил выпустить с первых минут и Натхо, и Кучаева, а также вернул в основу Василия. Честно говоря, для меня удивительно, почему тренер ЦСКА не пришёл к использованию полузащиты Вернблум-Натхо-Головин раньше, такой вариант вполне напрашивался. Выход Кучаева вперёд я бы, в отличие от многих журналистов, риском не называл – Чалов, Оланаре и Жамалетдинов не смотрелись более надёжными или предпочтительными вариантами.
Подползая к основе
Себастьян Дриусси пока является искрой, которая потухла сразу же после первого своего матча в России. В Москву этот аргентинец не приехал из-за травмы, но и без неё Дмитрий Полоз ничуть не меньше заслужил места в основе. Тут вмешался ещё и фактор лимита: ослушаться Владимира Путина в Лиге Европы Манчини мог, а вот проигнорировать регламент РФПЛ и выставить 8 иностранцев сегодня – нет. Но Смольникову, в отличие от Ерохина, вернуться в основу это не помогает.
Враг в чёрном, враги повсюду!
ЦСКА безобразно провёл матч против «Базеля», но, как ни странно, это скорее увеличивало шансы «армейцев». К матчу с «Зенитом» ЦСКА подошёл с дополнительным настроем, который начал хлестать из каждого игрока сразу же. Фигура арбитра добавляла остроты: это Вилков недавно ошибочно засчитал гол «Ахмата» в ворота ЦСКА, это с ним «Зенит» всегда громит «Спартак», это при его судействе питерцы проиграли лишь 1 матч из 26 (пусть и как раз ЦСКА).
В конце концов, это он показал Васину жёлтую карточку (справедливую) уже на 4-й минуте и дополнительно разозлил «армейцев». Сперва ветераны, которые видели в футболе всё, взбесились, заступаясь за молодого Кучаева, а потом даже Акинфеев рванул к арбитру оспаривать решение арбитра по опасному подкату Фернандеса под Кришито, которому в том эпизоде досталось шипами.
Откровенно говоря, в работе отплёвывавшегося карточками Вилкова в начале не было ничего вопиющего – это только подтверждало взвинченность игроков ЦСКА, которые готовы были порвать любого, в том числе и Роберто Манчини, причём в прямом смысле.
Нескрытые угрозы
Появление Натхо позволило ЦСКА с первых минут лучше задействовать фланги, где постоянно открывались Щенников с Фернандесом. С перевода на Георгия и началась вся заварушка с заблокированными ударами Витиньо и Фернандеса, травмой Лунёва, его же сэйвом после удара Алексея, столкновением Кучаева и Полоза и далее по списку. Причём для Березуцкого этот удар был уже не первым: «Зенит» очевидно не справлялся на ближней штанге, позже оттуда бил и Вернблум, поскольку ЦСКА постоянно зарабатывал угловые и давил беспрестанно.
Ничто не вечно
Но со временем ЦСКА неминуемо должен был сбавить, весь вопрос заключался в том, при каком счёте это произойдёт. К огромному сожалению хозяев, инъекция озверина оказалась безрезультатной – безумие начала встречи не принесло «армейцам» голов, но отняло у них кучу сил и поставило их в проигрышное положение.
Произошло это потому что агрессия, перераставшая в нездоровую, не было подкреплена мастерством в атаке. Фернандес, при всей его активности, по-прежнему в большинстве случаев делает 1-2 лишних касания, да и не в нём дело. У ЦСКА нет ни Думбия, ни Вагнера, ни Кокорина, чтобы воплощать это давление в голы. Стоит отметить и питерцев: они тоже заводились, хватали карточки, но всё терпеливо отстаивали свои ворота и не паниковали. Несмотря на давление, голевых моментов ЦСКА создал совсем немного.
Сами петербуржцы нанесли первый удар лишь после получаса игры, но в последней трети тайма начали нащупывать слабое место на левом фланге обороны ЦСКА и установили контроль над мячом, который позволил успокоить игру и перевести её в благоприятное русло. Ко второму тайму именно «Зенит» подходил фаворитом, поскольку вряд ли ЦСКА был способен на повторение своего дебюта. По крайней мере, без опасных последствий в концовке. Правда, в фаворитизме «Зенита» я засомневался после выхода Лодыгина вместо Лунёва в перерыве...
Поменявшись ролями
ЦСКА присел к своим воротам раньше, чем можно было предположить – с самого начала 2-го тайма. Увидев это, Манчини решил при наличии территории и мяча выпустить габаритного форварда, тем более что самым запоминающимся ударом Полоза был вот этот.
Питерцы оперативно включили в свой атакующий арсенал навесы, но для тройки центральных защитников ЦСКА появление Дзюбы шоком, естественно, не стало. Но больше всех игровых эпизодов всё-таки запомнилась встреча Кокорина Васиным на вторую жёлтую для Виктора и последовавшая за этим стычка. Жёлтых нахватали всех, но Вилков продолжал умудряться обходиться без красных (чтобы ситуация в этом плане не менялась, Гончаренко даже сменил Натхо на Гордюшенко) и без пенальти, хотя мяч контактировал с руками Фернандеса и Березуцкого в штрафной ЦСКА. В общем, Мирче Луческу было бы о чём сказать после матча.
Кокорин умеет прощать
ЦСКА по ходу 2-го тайма, конечно, производил вылазки к чужим воротам, но они носили не позиционный характер, что было абсолютно логично. «Армейцы» не шли вперёд большими силами, поэтому не позволяли «Зениту» производить атаки сходу, но и сами в условиях численного меньшинства не самых мастеровитых футболистов атаки уповали в основном на стандарты.
Атакующего успеха не добивались ни те, ни другие, пока в дело в своём стиле не вмешался Виктор Васин. Человек с самым высоким рейтингом Instat, отличник ТТДшной подготовки почему-то решил пропустить навес с фланга на другую бровку, а когда понял, что за спиной Кокорин, было уже поздно. Но Александр простил Васина и за ошибку, и за ту самую грубую встречу, из-за которой возникла стычка. Акинфеев успел выйти из ворот и сократить угол обстрела, тем самым покончив с опасными для ворот, а не для здоровья футболистов моментами. Вторых сегодня, увы, было куда больше.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо (Гордюшенко, 69), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 90), Кучаев
"Зенит": Лунев (Лодыгин, 46), Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони (Краневиттер, 68), Кокорин, Полоз (Дзюба, 59)
Предупреждения: Васин, 5, Фернандес, 14, Акинфеев, 15, А. Березуцкий, 34, Мевля, 36, Ригони, 45, Дзюба, 66, Натхо, 66, Паредес, 66
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теперь и Кучаев
Оланаре, Чалов и Жемалетдинов пробовались в пару нападения к Витиньо по ходу этого сезона, но на встречу с «Зенитом» Гончаренко решил выпустить с первых минут и Натхо, и Кучаева, а также вернул в основу Василия. Честно говоря, для меня удивительно, почему тренер ЦСКА не пришёл к использованию полузащиты Вернблум-Натхо-Головин раньше, такой вариант вполне напрашивался. Выход Кучаева вперёд я бы, в отличие от многих журналистов, риском не называл – Чалов, Оланаре и Жамалетдинов не смотрелись более надёжными или предпочтительными вариантами.
Подползая к основе
Себастьян Дриусси пока является искрой, которая потухла сразу же после первого своего матча в России. В Москву этот аргентинец не приехал из-за травмы, но и без неё Дмитрий Полоз ничуть не меньше заслужил места в основе. Тут вмешался ещё и фактор лимита: ослушаться Владимира Путина в Лиге Европы Манчини мог, а вот проигнорировать регламент РФПЛ и выставить 8 иностранцев сегодня – нет. Но Смольникову, в отличие от Ерохина, вернуться в основу это не помогает.
Враг в чёрном, враги повсюду!
ЦСКА безобразно провёл матч против «Базеля», но, как ни странно, это скорее увеличивало шансы «армейцев». К матчу с «Зенитом» ЦСКА подошёл с дополнительным настроем, который начал хлестать из каждого игрока сразу же. Фигура арбитра добавляла остроты: это Вилков недавно ошибочно засчитал гол «Ахмата» в ворота ЦСКА, это с ним «Зенит» всегда громит «Спартак», это при его судействе питерцы проиграли лишь 1 матч из 26 (пусть и как раз ЦСКА).
В конце концов, это он показал Васину жёлтую карточку (справедливую) уже на 4-й минуте и дополнительно разозлил «армейцев». Сперва ветераны, которые видели в футболе всё, взбесились, заступаясь за молодого Кучаева, а потом даже Акинфеев рванул к арбитру оспаривать решение арбитра по опасному подкату Фернандеса под Кришито, которому в том эпизоде досталось шипами.
Вратарь не имеет право прибегать на место нарушения для того чтобы выразить недовольство даже если он капитан. Справедливая карточка Акинфееву.— Andrei Br?tkin (@ABrytkin) October 22, 2017
А по Фернандесу...я вам ещё раз напомню, игра в мяч не освобождает от ответственности нанесения травмы и это наказывается.
Откровенно говоря, в работе отплёвывавшегося карточками Вилкова в начале не было ничего вопиющего – это только подтверждало взвинченность игроков ЦСКА, которые готовы были порвать любого, в том числе и Роберто Манчини, причём в прямом смысле.
Фернандес, очевидно, сказал Манчини, что гастарбайтеры могут валить из нашей Россиюшки— RIP Новости (@riarip) October 22, 2017
Нескрытые угрозы
Появление Натхо позволило ЦСКА с первых минут лучше задействовать фланги, где постоянно открывались Щенников с Фернандесом. С перевода на Георгия и началась вся заварушка с заблокированными ударами Витиньо и Фернандеса, травмой Лунёва, его же сэйвом после удара Алексея, столкновением Кучаева и Полоза и далее по списку. Причём для Березуцкого этот удар был уже не первым: «Зенит» очевидно не справлялся на ближней штанге, позже оттуда бил и Вернблум, поскольку ЦСКА постоянно зарабатывал угловые и давил беспрестанно.
Ничто не вечно
Но со временем ЦСКА неминуемо должен был сбавить, весь вопрос заключался в том, при каком счёте это произойдёт. К огромному сожалению хозяев, инъекция озверина оказалась безрезультатной – безумие начала встречи не принесло «армейцам» голов, но отняло у них кучу сил и поставило их в проигрышное положение.
Произошло это потому что агрессия, перераставшая в нездоровую, не было подкреплена мастерством в атаке. Фернандес, при всей его активности, по-прежнему в большинстве случаев делает 1-2 лишних касания, да и не в нём дело. У ЦСКА нет ни Думбия, ни Вагнера, ни Кокорина, чтобы воплощать это давление в голы. Стоит отметить и питерцев: они тоже заводились, хватали карточки, но всё терпеливо отстаивали свои ворота и не паниковали. Несмотря на давление, голевых моментов ЦСКА создал совсем немного.
Сами петербуржцы нанесли первый удар лишь после получаса игры, но в последней трети тайма начали нащупывать слабое место на левом фланге обороны ЦСКА и установили контроль над мячом, который позволил успокоить игру и перевести её в благоприятное русло. Ко второму тайму именно «Зенит» подходил фаворитом, поскольку вряд ли ЦСКА был способен на повторение своего дебюта. По крайней мере, без опасных последствий в концовке. Правда, в фаворитизме «Зенита» я засомневался после выхода Лодыгина вместо Лунёва в перерыве...
Поменявшись ролями
ЦСКА присел к своим воротам раньше, чем можно было предположить – с самого начала 2-го тайма. Увидев это, Манчини решил при наличии территории и мяча выпустить габаритного форварда, тем более что самым запоминающимся ударом Полоза был вот этот.
? Полоз страшен в гневе. Бедный рекламный щит. pic.twitter.com/UV5uH3LSMB— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) October 22, 2017
Питерцы оперативно включили в свой атакующий арсенал навесы, но для тройки центральных защитников ЦСКА появление Дзюбы шоком, естественно, не стало. Но больше всех игровых эпизодов всё-таки запомнилась встреча Кокорина Васиным на вторую жёлтую для Виктора и последовавшая за этим стычка. Жёлтых нахватали всех, но Вилков продолжал умудряться обходиться без красных (чтобы ситуация в этом плане не менялась, Гончаренко даже сменил Натхо на Гордюшенко) и без пенальти, хотя мяч контактировал с руками Фернандеса и Березуцкого в штрафной ЦСКА. В общем, Мирче Луческу было бы о чём сказать после матча.
Кокорин умеет прощать
ЦСКА по ходу 2-го тайма, конечно, производил вылазки к чужим воротам, но они носили не позиционный характер, что было абсолютно логично. «Армейцы» не шли вперёд большими силами, поэтому не позволяли «Зениту» производить атаки сходу, но и сами в условиях численного меньшинства не самых мастеровитых футболистов атаки уповали в основном на стандарты.
Атакующего успеха не добивались ни те, ни другие, пока в дело в своём стиле не вмешался Виктор Васин. Человек с самым высоким рейтингом Instat, отличник ТТДшной подготовки почему-то решил пропустить навес с фланга на другую бровку, а когда понял, что за спиной Кокорин, было уже поздно. Но Александр простил Васина и за ошибку, и за ту самую грубую встречу, из-за которой возникла стычка. Акинфеев успел выйти из ворот и сократить угол обстрела, тем самым покончив с опасными для ворот, а не для здоровья футболистов моментами. Вторых сегодня, увы, было куда больше.
Чемпионат России
14 тур
ЦСКА - "Зенит" 0:0
14 тур
ЦСКА - "Зенит" 0:0
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо (Гордюшенко, 69), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 90), Кучаев
"Зенит": Лунев (Лодыгин, 46), Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони (Краневиттер, 68), Кокорин, Полоз (Дзюба, 59)
Предупреждения: Васин, 5, Фернандес, 14, Акинфеев, 15, А. Березуцкий, 34, Мевля, 36, Ригони, 45, Дзюба, 66, Натхо, 66, Паредес, 66
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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