Опасно! Чаще для здоровья, чем для ворот

Вратарь не имеет право прибегать на место нарушения для того чтобы выразить недовольство даже если он капитан. Справедливая карточка Акинфееву.

А по Фернандесу...я вам ещё раз напомню, игра в мяч не освобождает от ответственности нанесения травмы и это наказывается.