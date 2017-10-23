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Артем Милевский: умею жить и на пять рублей, и на пять тысяч долларов, у меня нет пафоса и понтов

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о своем отношении к деньгам.

"Когда переехал в Киев, главное было не слететь с катушек и не натворить дел. Я начал хорошо зарабатывать, снимать квартиру в столице. Понятно, когда попал в 20 лет в киевское «Динамо», стал получать совсем другие деньги – немного сорвало башню.

В молодости мог потратить в ресторане кучу денег, купить дорогую машину или улететь с друзьями на острова, оплатив всем отпуск.

Когда денег стало меньше, то часть окружения отсеялась. Какое-то время сильно переживал по этому поводу. Но я ни о чем не жалею – просто к 30 годам правильно расставил приоритеты.

Я очень добрый человек, а из-за таких ситуаций доброта уходит. Может, к 40 годам стану уже старым ворчуном. Благодаря хорошему воспитанию я умею жить и на пять рублей, и на пять тысяч долларов, ездить на Ferrari и за два рубля на брестском такси. У меня нет пафоса и понтов", - передает слова игрока "Tut.by".
Теги: Милевский
Сегодня, 10:36
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№1 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 11:28) #
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Надо отдать ему должное, летом был в Бресте. Миля реально еще может играть. Понятно, что это уровень высшей лиги Беларуси это не уровень РФПЛ, но пару сезонов с пользой еще побегает.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016
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