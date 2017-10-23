Московский экспресс: «Локомотив» вышел на первое место после победы над «Краснодаром»

Московский «Локомотив» к главному матчу осени подойдёт в качестве лидера турнирной таблицы. «Железнодорожники» в 14-м туре обыграли «Краснодар» и обошли «Зенит» за счёт большего количества побед. Rusfootball.info – о важном успехе Юрия Сёмина и очередной неудаче Игоря Шалимова.Наставника «Краснодара» Игоря Шалимова в отставку ещё не отправлял только ленивый. Действительно, нынешний сезон складывается для южан весьма непросто. Впервые за время участия «Краснодара» в еврокубках команда не сумела пробиться в основную стадию Лиги Европы. И ладно бы, если бы путь южанам преградил кто-то из топов! Но ведь краснодарцев в групповой этап не пустила скромная «Црвена Звезда», которая грозна лишь своим названием, да многочисленными титулами из прошлого.Лишившись дополнительной нагрузки «Краснодар» должен был естественным образом получить преимущество в чемпионате России. Вместо этого южане превратились в главное разочарование осени. К матчу с «Локо» подопечные Игоря Шалимова подошли в скверном настроении. Они потерпели четыре поражения подряд. В эту серию вошла и неудача в Кубке России, где краснодарцы проиграли «Томи» - одному из аутсайдеров ФНЛ.И самое главное, что в конец разладилась фирменная игра «Краснодара». Южане перестали играть в тот искромётный атакующий футбол, который не оставлял равнодушным болельщика. Всё чаще краснодарцы сваливались на навал, отправляя вперёд Гранквиста. Естественно, что всё это вызывало негодование среди фанатов «Краснодара». Пожалуй, лишь единицы сегодня готовы и дальше поддерживать Игоря Шалимова.Матч с «Локомотивом» гости могли рассматривать в качестве идеального шанса на реабилитацию. Они могли не только обыграть одного из конкурентов по борьбе за медали, но ещё и сократить отставание от лидирующего «Зенита» до пяти очков. Вместо этого «Краснодар» выдал очередной невнятный матч, оставивший немало вопросов.Начало встречи получилось довольно осторожным. Соперники вели позиционную борьбу, «Локомотив» вполне устраивала игра вторым номером, а «Краснодар» с удовольствием владел мячом. При этом опасные моменты возникали нечасто. В первой половине тайма можно было вспомнить лишь по одному подходу к воротам. Сперва Вандерсон пробил с края штрафной прямо в руки Гильерме, а затем его удар повторил уже Фарфан, но перуанец и вовсе не попал в створ.Зато уже в следующей атаке «Локо» открыл счёт. Лысцов на какие-то мгновения превратился в Бэйла, промчав по всей бровке. Фернандеш заметил подключение латераля и выкатил тому мяч, последовал прострел в штрафную, а дальше уже в сутолоке у ворот Алексей Миранчук после серии рикошетов проткнул мяч в сетку – 1:0!Получив преимущество в счёте, «Локомотив» всей командой отошёл в оборону. Хозяева получили возможность заниматься тем, что у них получается лучше всего. В концовке тайма преимущество «Краснодара» по владению мячом приближалось к каталонским показателям, но полное отсутствие идей на чужой трети поля заметно сказывалось. Южане неоднократно подбирались к владениям Гильерме, но, как правило, всё заканчивалось дальними ударами или навесами на Смолова, который, естественно, не мог выиграть верховую борьбу.В то же время «Локо» практически отказался от контигры. По всей видимости, «железнодорожников» это ничуть не смущало. Не стали они прислушиваться и к недовольному гулу зрителей, которым не понравилась такая инертность хозяев. Москвичи спокойно довели тайм до конца, сохранив стратегическое преимущество.После перерыва гости немного прибавили в движении, но главный вопрос разрешить так и не удалось. Никто из краснодарцев не мог отдать точный последний пас. Стоило даже Вандерсону рвануть в атаку и прорваться сквозь оборонительные редуты соперника, как он зачем-то откатил мяч в бок под удар партнёра, который заблокировали защитники «Локо».Зато хозяева стали частенько выбираться в опасные вылазки. Сперва Фернандеш вместе с Миранчуками разыграл эффектную комбинацию, которую сам же завершил неточным ударом. А затем Антон Миранчук заставил Синицына спасать свою команду после опаснейшего удара в угол.Тут же краснодарцы создали свой лучший момент в матче. Жоаозиньо получил мяч в чужой штрафной, развернулся и пробил под перекладину. Бразильская дуэль с Гильерме завершилась победой голкипера, вытащившего мяч из под перекладины.Пожалуй, больше «Краснодар» уже и не беспокоил вратаря «Локомотива». Тотальное преимущество по владению мячом осталось лишь цифрами для статистики. Выход на поле Лаборде и Подберёзкина совершенно не усилил игру гостей. Конечно, неудачу можно было списать на резкую смену климата, ведь ещё накануне южане тренировались при +21, а теперь попали в первые дни внезапно наступившей зимы со снегом, но вряд ли такое объяснение может кого-то устроить.В концовке «Локомотив» добил обескураженного соперника. После очередной контратаки краснодарцы сфолили в паре метров от штрафной, а Фернандеш привёл приговор в исполнение. Отличный удар прямо над «стенкой» не оставил шансов Синицыну. Впрочем, стоит отметить и непонятные действия игроков, находившихся в «стенке». Вялый прыжок краснодарской «стенки» мало напоминал реальную попытку остановить мяч.«Краснодар» потерпел своё ПЯТОЕ поражение подряд. Вопрос о дальнейшей судьбе Игоря Шалимова остаётся открытым, а «Локомотив» опередил «Зенит» в турнирной таблице. Чемпион первого круга определится в следующем туре, когда лидеры встретятся в Санкт-Петербурге. Чемпионат России перестаёт быть гонкой одной команды.