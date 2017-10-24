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Дубль Лингарда вывел "МЮ" в четвертьфинал Кубка лиги

"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги, обыграв в матче 1/8 финала "Суонси".

Кубок Англии

4 раунд

"Суонси Сити" - "Манчестер Юнайтед" 0:2

Голы: Лингард, 21, 59

"Суонси Сити": Нордфельдт, Ранхель, Хорн, Моусон, Ольссон (Нотон, 39), Рутледж, Роке (Фер, 67), Клукас, Юн, Макбарни (Абрахам, 72), Айю

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Дармиан, Нильссон-Линделёф, Смоллинг, Блинд, Туанзебе, Лингард, МакТоминай, Эррера (Матич, 67), Марсьяль (Шоу, 87), Рашфорд (Лукаку, 67)

Предупреждения: Ранхель, 38, Клукас, 56, Юн, 70, Туанзебе, 75, Блинд, 79
Теги: Манчестер Юнайтед Суонси
Вчера, 23:57
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