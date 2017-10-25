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"Манчестер Сити" по пенальти обыграл "Вулверхэмптон"

В матче 4-го раунда Кубка английской лиги встречались "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптон".

Кубок Англии

4 раунд

"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" 0:0 (4:1)

"Манчестер Сити": Браво, Данило (Уолкер, 103), Адарабиойо (Стоунс, 90), Мангала, Гюндоган, Стерлинг, Туре, Зинченко, Силва (Зане, 95), Жезус (Брёйне, 82), Агуэро

"Вулверхэмптон": Норрис, Хос, Батт, Беннетт, Винагре, Коди, Прайс, Н'Диайе, Кошта (Кавалейру, 78), Маршалл (Ронан, 72), Энобахаре (Бонатини, 90)

Предупреждения: Прайс, 82, Беннетт, 84, Туре, 93
Теги: Манчестер Сити Вулверхэмптон
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