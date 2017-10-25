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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Селихов: пенальти не было, Идову хотел сделать арбитра преступником
Голкипер "Спартака" Александр Селихов в интервью видеоблогу "Амкара" заявил, что в конце матча с пермской командой (0:0) не было повода назначать пенальти.
"Честно, "точки" не было. Брайан подлец, хотел использовать главного арбитра. Сделать из него преступника. Так и передайте", - сказал Селихов.
"Честно, "точки" не было. Брайан подлец, хотел использовать главного арбитра. Сделать из него преступника. Так и передайте", - сказал Селихов.
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