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Александр Селихов: пенальти не было, Идову хотел сделать арбитра преступником

Голкипер "Спартака" Александр Селихов в интервью видеоблогу "Амкара" заявил, что в конце матча с пермской командой (0:0) не было повода назначать пенальти.

"Честно, "точки" не было. Брайан подлец, хотел использовать главного арбитра. Сделать из него преступника. Так и передайте", - сказал Селихов.
Теги: Селихов Идову Спартак Амкар
Сегодня, 19:23
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№11 Написал: vit (Сегодня, 20:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
dvdw,
Gnome,
vincent,
млять.... да найдите вы этот видеоблог.. стебется он там... потом и негр амкаровский в конце так же стебется

Цитата: Хитрый Лис
Как проститутка отказывается от того что говорил еще вчера...

ну ты то дебил опять куда лезешь...? тебя уже везде клоуна опустили... съепни на диван...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№10 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:28) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Для тех, кто начал поливать Селихова
на 4.15...видно что всё это он говорит сразу после матча с юмором


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№9 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:27) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как проститутка отказывается от того что говорил еще вчера...
Регистрация: 19.03.2010
№8 Написал: dvdw (Сегодня, 20:25) #
  • -2
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Дурковатый парень этот селихов,зачем оскорблять человека?Сказал бы-пенальти небыло,я играл в мяч.Зачем превращаться в быдло?
Регистрация: 27.09.2016
№7 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 20:23) #
  • -3
  •  (3)
online

блин....не ожидал. Сначала сказал что была пенка, теперь подлецом парня обхаял.
Запоминал бы хоть, что в инсте калякает, двуличник.


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Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008
№6 Написал: vincent vincent (Сегодня, 20:23) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Интер»
Саша Селихов, ты казался нормальным человеком.Увы.
Регистрация: 29.10.2016
№5 Написал: Николай Богачев СПб (Сегодня, 20:16) #
  • -2
  •  (2)

То был пенальти, то - не был! Селихов - определись.
Регистрация: 5.06.2015
№4 Написал: Svin (Сегодня, 20:11) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Вот и захрюкал Селихов попав в свинарник. А ведь был человек.
Регистрация: 23.10.2017
№3 Написал: Констанция Щеглова (Сегодня, 20:01) #
  • -2
  •  (6)

Boss52,
обсос ты кунсткамерный.... хоть бы видеоблог для начала глянул... тупой пидерский баклан....
Регистрация: 4.07.2017
№2 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 20:00) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Boss52,
смрадный бичара смотри повтор внимательно,а не слушай карманных псевдоэкспертов,идова начал падать до контакта,вонючий stuck_out_tongue_winking_eye


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№1 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:56) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это ж как надо надышаться свинячьим смрадом, чтобы выдавать собственные галлюцинации за реальные события. Все эксперты говорят - пенальти был, а эта приблудная свинья излагает "не виноватая я, он сам пришел". Вот что животворящий самогон Глушакова делает.
Регистрация: 29.11.2014
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