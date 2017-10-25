Александр Селихов: пенальти не было, Идову хотел сделать арбитра преступником

Голкипер "Спартака" Александр Селихов в интервью видеоблогу "Амкара" заявил, что в конце матча с пермской командой (0:0) не было повода назначать пенальти."Честно, "точки" не было. Брайан подлец, хотел использовать главного арбитра. Сделать из него преступника. Так и передайте", - сказал Селихов.