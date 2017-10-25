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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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22:14
Гаджи Гаджиев: мы же не можем сказать, что мы сильнее "Ростова", или что у нас более классная команда. Команды примерно равны
Гаджи Гаджиев: мы же не можем сказать, что мы сильнее "Ростова", или что у нас более классная команда. Команды примерно равны
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Александр Кокорин: с радостью завершу карьеру в "Зените", если не будет предложений из Европы (7)
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16:15
Александр Бубнов: через Кубок России у "Рубина" больше шансов попасть в еврокубки, чем через чемпионат
Александр Бубнов: через Кубок России у "Рубина" больше шансов попасть в еврокубки, чем через чемпионат
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Валерий Газзаев: почему не назвать турнир Кубком президента? И чтобы лично президент вручал кубок (33)
Валерий Газзаев: почему не назвать турнир Кубком президента? И чтобы лично президент вручал кубок (33)
Фанаты "Зари" попали в Степаненко стаканом пива
Фанаты "Зари" во время матча 1/8 финала Кубка Украины против "Шахтера" запустили стаканом пива в полузащитника "горняков" Тараса Степаненко.
Эпизод произошел в конце первого тайма, когда медики оказывали игроку помощь.
Эпизод произошел в конце первого тайма, когда медики оказывали игроку помощь.
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