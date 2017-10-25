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Фанаты "Зари" попали в Степаненко стаканом пива

Фанаты "Зари" во время матча 1/8 финала Кубка Украины против "Шахтера" запустили стаканом пива в полузащитника "горняков" Тараса Степаненко.

Эпизод произошел в конце первого тайма, когда медики оказывали игроку помощь.

Теги: Заря Степаненко
Сегодня, 21:10
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