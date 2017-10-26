Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Эмилиано Ригони играет на фортепиано (видео)

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони помимо футбола увлекается музыкой. Аргентинец показал, что делает холодными петербургскими вечерами.

Теги: Ригони Зенит
Сегодня, 07:30
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: vvsl09 Камышин (Сегодня, 08:48) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Первая очень похоже на шансон.
Регистрация: 1.04.2010
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 08:04) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Так вот для кого струны на Крестовском натянули.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 07:58) #
  • 0
  •  (0)

Талант имеет право на издержки
Регистрация: 15.08.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.