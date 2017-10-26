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Педру Кайшинья уволен с поста главного тренера шотландского "Рейнджерс"

Главный тренер "Рейнджерс" Педру Кайшинья отправлен в отставку, сообщает BBC Sport.

Данное решение было принято на заседании правления клуба, состоявшемся на следующий день после матча 11-го тура шотландской Премьер-лиги между "Рейнджерс" и "Килмарноком" (1:1). Ранее "Рейнджерс" также вылетел из Кубка.

46-летний Кайшинья возглавил "Рейнджерс" в марте.
Теги: Рейнджерс
Сегодня, 19:17
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