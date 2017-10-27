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Эмилиано Ригони: люблю котлеты с макарошками (видео)

Игроки "Зенита" рассказали о своих любимых блюдах.

Аргентинец Эмилиано Ригони признался, что любит котлеты с макаронами, Александру Кокорину нравится традиционная российская кухня, а Михаил Кержаков заявил, что люблю борщ, обязательно со сметаной.

[media=https://twitter.com/i/web/status/923832526585696256]
Теги: Зенит
Сегодня, 15:51
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