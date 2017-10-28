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Андрей Панюков: я покатался по Европе, теперь хочу дома денежку заработать

Нападающий "Зенита-2" Андрей Панюков высказался на тему отъезда российских футболистов в зарубежные команды.

– В свое время вы активно пропагандировали переезд за границу – по вашим словам, молодому футболисту гораздо полезнее играть в низших лигах европейских чемпионатов, чем оставаться на скамейке запасных в клубах премьер-лиги. Сейчас придерживаетесь того же мнения?

– Вы знаете, все от человека зависит. Если дублер получает чуть больше своих сверстников и довольствуется попаданием в заявку – это одно. Если человек готов отказаться от денег и хочет набраться опыта в Европе – совсем другое. Я два года назад сделал выбор в пользу заграницы. Считаю, что поступил правильно – это время пошло мне на пользу. Другие ребята сидели, сидели в заявке в России. И пропали.

– Да, но и вы сейчас вернулись в Россию.

– Верно. Я два года покатался по Европе, теперь хочу поиграть дома. Денежку заработать. Это немаловажный факт – мне уже двадцать три года. Европа – Европой, но получать по 1200 евро в месяц тоже не совсем хорошо.

– Вы за или против лимита на легионеров?

– За, – приводит слова Панюкова Bobsoccer.
Теги: Панюков Зенит
Сегодня, 14:01
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№4 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 14:32) #
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Цитата: Saveger
не футболист, а бизнесмен.. нах из Зенита такого

Просто один из не многих кто сказал голую правду. В том же Зените я уверен он получает как минимум раз в 10 больше просто за то что полирует лавку.
Регистрация: 27.09.2015
№3 Написал: Клим Климов (Сегодня, 14:21) #
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Еще бы он был за лимит, так бы и валялся в низших лигах Европы!!
Регистрация: 1.07.2017
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
АНДРЕЙ ПАНЮКОВ: Я ПОКАТАЛСЯ ПО ЕВРОПЕ, ТЕПЕРЬ ХОЧУ ДОМА ДЕНЕЖКУ ЗАРАБОТАТЬ

зенит тебе в помощь
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
не футболист, а бизнесмен.. нах из Зенита такого


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Фанат Кокорина с 2017 года
Регистрация: 16.03.2010
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