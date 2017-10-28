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Андрей Червиченко: мне очень понравился "Спартак" в первом тайме

Андрей Червиченко: мне очень понравился "Спартак" в первом таймеЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против "Ростова" (2:2) в рамках 15-го тура чемпионата России.

- Об игре:

Если исключить середину второго тайма, то матч очень понравился, особенно первый тайм. В последнее время не часто это бывает, но мне очень понравился "Спартак" в первом тайме: очень мощный, физически подготовленный, оказывающий тотальное давление на соперника. Запредельная скорость, самоотдача... Я даже не думал, что после такого первого тайма они смогут хотя бы пешком доходить оставшуюся часть матча. Но и в концовке встречи "Спартак" смотрелся не уставшим, при счёте 2:2 пытался атаковать... Для меня стала откровением такая форма "красно-белых". Думаю, увиденное в первом тайме в исполнении москвичей можно назвать ну практически идеалом.

Почему команда не удержала победу? Может, не хватило сил или концентрации. Мне показалось, что в какой-то момент "Спартак" поверил, что он гораздо лучше "Ростова". На мой взгляд, ростовчане сейчас не в лучшем состоянии, и если бы гости продолжили в начале второго тайма нагнетать, а не перевели встречу в спокойное русло, они бы наверняка забили ещё. "Спартак" же снизил темп, за что и поплатился, потому что хозяева поля по-прежнему опасны в контратаках и на стандартах.

- Об игре отдельных футболистов "Спартака":

Мне определённо не нравится Марко Петкович. Я вообще не понимаю зачем приобретать таких игроков, когда есть свои и молодые воспитанники, которые ни чуть не хуже. Квинси Промес? Мы все люди, а не роботы. Он и так делает больше, чем физически может человек и лидер команды. Считаю неправильным предъявлять голландцу претензии, не всегда человек встаёт с полной концентрацией сил. У всех бывают спады, но всё равно Промес атаковал, пытался... И у Месси не всегда клеится, и Роналду играет посредственно периодически.

- О "Ростове" Леонида Кучука:

Посмотрите на сколько "Ростов" ослаб перед этим сезоном. Команда перестала в последние годы бороться за выживание, и это уже огромная заслуга сотрудников клуба. Да, команде хватает денег на выплаты зарплат и премиальных, но средств катастрофически не хватает на трансферы. Кучук делает из того, что у него есть, если и не максимум, то очень даже неплохо. В каких-то моментах "Ростову" откровенно не везёт, но так бывает, повезёт позже.

- Об игре "Спартак" в гостях с "Севильей":

Больших иллюзий по поводу выезда "Спартака" не строю. Большая порция лещей, которые здесь были розданы "красно-белыми" испанцам, наверняка их, как людей южных и горячих, сильно разозлит. Кроме того, предстоящая встреча также крайне важна и для "Севильи", ведь если не будет победы - Лига чемпионов пройдёт мимо. Поэтому, думаю, "Севилья" выложится не на 100, а на 300%. Но не будем забывать, что "Спартак" в последние годы - команда фартовая. Промес два раза убежит - и удача на нашей стороне.
Теги: Спартак Ростов Червиченко
Сегодня, 21:52
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(4)
№5 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 23:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Червяк перед матчем в Европе никогда грязью не поливает Спартак. Выёживается он для местного употребления.
Пытриот.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№4 Написал: кандид (Сегодня, 22:18) #
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Цитата: dan blan
что в лесу сдохло червь ничего плохого не сказал

Я тоже в а...уе !!!
Регистрация: 29.09.2016
№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:17) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
...но мне очень понравился "Спартак" в первом тайме: очень мощный, физически подготовленный, оказывающий тотальное давление на соперника.
Одни и те-же грабли не только у спама...автобус отдает территорию, создается впечатление мощной атаки, тотального превосходства...в самом деле иллюзия....
Регистрация: 15.12.2013
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:04) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Задолбал уже, только дифирамбы и умеет петь свиньям. angry


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: dan blan (Сегодня, 21:57) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
что в лесу сдохло червь ничего плохого не сказал
Регистрация: 9.08.2017
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