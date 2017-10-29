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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Селихов: думаю, наши фанаты все равно проникнут на стадион "Севильи"
Вратарь "Спартака" Александр Селихов считает, что его команда не останется без поддержки в выездном матче против "Севильи" в Лиге чемпионов.
- Нет сомнений, "Севилья" будет чрезвычайно опасна – захочет реабилитироваться перед своими болельщиками, перед городом, который так любит футбол. Ведь они разгромно проигрывали не только нам, но и на первенство Ла Лиги. В любом случае, приложим все усилия, чтобы выдержать любой натиск и отличиться самим.
- "Спартак" опережает "Севилью" на очко. Ничья в Испании вас устроит или с учетом выезда в Ливерпуль попытаетесь сыграть на победу?
- Любые очковые приобретения можно будет считать положительным результатом.
- Как может повлиять отсутствие поддержки от спартаковских болельщиков, которым запрещен вход на стадион из-за брошенной в Словении петарды?
- Думаю, они все равно будут на стадионе. Обязательно проникнут. И мы их услышим.
СЭ
- Нет сомнений, "Севилья" будет чрезвычайно опасна – захочет реабилитироваться перед своими болельщиками, перед городом, который так любит футбол. Ведь они разгромно проигрывали не только нам, но и на первенство Ла Лиги. В любом случае, приложим все усилия, чтобы выдержать любой натиск и отличиться самим.
- "Спартак" опережает "Севилью" на очко. Ничья в Испании вас устроит или с учетом выезда в Ливерпуль попытаетесь сыграть на победу?
- Любые очковые приобретения можно будет считать положительным результатом.
- Как может повлиять отсутствие поддержки от спартаковских болельщиков, которым запрещен вход на стадион из-за брошенной в Словении петарды?
- Думаю, они все равно будут на стадионе. Обязательно проникнут. И мы их услышим.
СЭ
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