Александр Селихов: думаю, наши фанаты все равно проникнут на стадион "Севильи"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов считает, что его команда не останется без поддержки в выездном матче против "Севильи" в Лиге чемпионов.- Нет сомнений, "Севилья" будет чрезвычайно опасна – захочет реабилитироваться перед своими болельщиками, перед городом, который так любит футбол. Ведь они разгромно проигрывали не только нам, но и на первенство Ла Лиги. В любом случае, приложим все усилия, чтобы выдержать любой натиск и отличиться самим.- Любые очковые приобретения можно будет считать положительным результатом.- Думаю, они все равно будут на стадионе. Обязательно проникнут. И мы их услышим.