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Александр Селихов: думаю, наши фанаты все равно проникнут на стадион "Севильи"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов считает, что его команда не останется без поддержки в выездном матче против "Севильи" в Лиге чемпионов.

- Нет сомнений, "Севилья" будет чрезвычайно опасна – захочет реабилитироваться перед своими болельщиками, перед городом, который так любит футбол. Ведь они разгромно проигрывали не только нам, но и на первенство Ла Лиги. В любом случае, приложим все усилия, чтобы выдержать любой натиск и отличиться самим.

- "Спартак" опережает "Севилью" на очко. Ничья в Испании вас устроит или с учетом выезда в Ливерпуль попытаетесь сыграть на победу?

- Любые очковые приобретения можно будет считать положительным результатом.

- Как может повлиять отсутствие поддержки от спартаковских болельщиков, которым запрещен вход на стадион из-за брошенной в Словении петарды?

- Думаю, они все равно будут на стадионе. Обязательно проникнут. И мы их услышим.

СЭ
Теги: Селихов Спартак
Сегодня, 17:33
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№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 17:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Совершенно согласен! Главное, чтобы не вывели уже прошедших...


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
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