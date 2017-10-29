Великолепный Фарфан, непроходимый Денисов и невидимый Дзюба: оценки "Зенита" и "Локомотива"

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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Московский "Локомотив" на второй круг российского чемпионата отправляется в роли лидера. Столичные футболисты завершили первую половину сезона на мажорной ноте, разгромив своего главного конкурента. Rusfootball.info разбирает действия всех участников главного матча осени, в котором сошлись "Зенит" и "Локомотив".
"Зенит"
Андрей Лунёв – 3,5. Вряд ли Лунёва можно упрекнуть в крупном поражении "Зенита". Голкипер хозяев был привычно надёжен, но и безупречной его игру назвать тоже нельзя. В первом голе соперника Лунёв несколько опрометчиво выскочил навстречу Фарфану. Да и во втором голе, наверное, Лунёв мог выручить. В то же время вратарь "Зенита" спас свою команду в ряде эпизодов.
Миха Мевля – 3,5. В первом тайме Мевля буквально зубами вгрызался в соперников. Достаточно вспомнить, как он жёстко атаковал Фарфана, не позволив тому убежать к воротам. Но после перерыва защитник "Зенита" начал ошибаться. Хоть его прямой вины в пропущенных мячах не было, если команда пропускает трижды, то стоит задавать вопросы центральным защитникам.
Бранислав Иванович – 3,5. Сербский защитник продолжает приятно удивлять великолепной формой. Иванович был традиционно активен, частенько подключался к атакам, а в первом тайме и вовсе обыграл сразу двух соперников, ворвался в штрафную и пробил. С такой игрой Ивановича вряд ли стоит удивляться, если он за сезон забьёт больше, чем, к примеру, Дзюба. В обороне было сегодня не всё гладко, но, опять же, прямой вины Ивановича в пропущенных мячах нет.
Доменико Кришито – 3,0. Капитан "Зенита" мог стать автором двух голевых передач. В начале матча он точно навесил на голову Ригони, но тот пробил в штангу. А в середине второй половины встречи уже Дзюба не воспользовался опаснейшим прострелом итальянца. В то же время Кришито был совершенно незаметен практически на протяжении всей игры. Кроме того, итальянец, являясь капитаном, должен был подавать пример своим партнёрам по команде, успокаивать их и вести за собой. Вместо этого Доменико едва не удалился после грубейшего подката на чужой половине. Да и первая жёлтая, которую он получил за хватания арбитра за плечи, также вызывает вопросы. Очевидно, что капитан так вести себя не должен.
Эмануэль Маммана – 3,0. Три пропущенных мяча – хороший повод, чтобы задавать вопросы центральным защитникам. В случае с Мамманой можно ещё и говорить о неудачной игре в созидании. Мы уже привыкли, что аргентинец является отличным игроком в плане первого паса. Сегодня свои лучшие качества Маммана явно оставил за пределами стадиона.
Александр Ерохин – 2,5. Во второй половине матча "Локомотив" сумел забить три безответных мяча. "Зенит" начал рисковать, в такой ситуации особую роль играют опорные полузащитники, от которых требуется препятствовать развитию контратак соперника. Очевидно, что Ерохин и Краневиттер со своими обязанностями не справились. К тому же, Ерохин отметился и множеством неточных передач.
Далер Кузяев – 2,5. Кузяев здорово начинал свою карьеру в "Зените". В начале сезона казалось, что он и вовсе может стать новым лидером. Но сегодня Далер провёл очередной невзрачный матч. Кульминацией слабой игры стала словесная перепалка со Смольниковым в концовке.
Матиас Краневиттер – 2,0. Появление Краневиттера в стартовом составе остаётся загадкой. Аргентинец совершенно не впечатляет из матча в матч. Сегодня опорник и вовсе растворился на поле.
Эмилиано Ригони – 3.0. Ригони отлично начал эту игру, попал в штангу, пробив головой, постоянно напрягал оборону соперника. Но уже по традиции аргентинец по ходу матча сник. Во второй половине встречи он был практически незаметен. В старании Ригони не отказать, но пока у него в "Зените" мало что получается, хотя прогресс очевиден.
Артём Дзюба – 2,0. Артём Дзюба, которого ещё недавно причисляли к сильнейшим нападающим страны, упустил очередной шанс, чтобы впечатлить Роберто Манчини. Очевидно, что центральный форвард должен забивать голы. В Премьер-лиге Дзюбе не удаётся сделать это уже более 850 минут. Дзюба проиграл борьбу высокорослым защитникам "Локо", практически не цеплялся за мяч в чужой штрафной, а свой лучший момент так и не реализовал. При счёте 0:1 Дзюба бил практически в упор после прострела Кришито, но не попал. Появление Артёма на скамейке запасных в следующем матче – ожидаемое решение Манчини.
Александр Кокорин – 3,0. Голевая засуха Кокорина, включающая в себя уже пять матчей во всех турнирах, вызывает беспокойство. Нет, Кокорин не превращается в самого себя образца двухлетней давности, он продолжает проделывать колоссальный объём работы на поле. Но в последнее время прицел у Александра сбился. Сегодня он был активен, создавал для себя моменты, но так и не сумел пробить Гильерме.
Игорь Смольников – 2,0. Появление Смольникова на замену ничуть не усилило игру хозяев. Более того, все прострелы и навесы крайнего защитника были неточными. Апогеем выступления Смольникова стала перепалка с Кузяевым, которую, как показалось, инициировал Игорь.
Себастьян Дриусси – 2,0. Человек-тень, так можно охарактеризовать Дриусси в этом матче. Форвард получил чуть более 20 минут игрового времени, но создал примерно столько же, сколько и Дзюба (без учёта голевого шанса Артёма).
Олег Шатов – б/о.
Локомотив:
Гильерме – 4,0. В первом тайме "Зенит" владел подавляющим преимуществом. Хоть немногие атаки хозяев заканчивались ударами по воротам, очень многое зависело от Гильерме. Голкипер "Локомотива" сохранил свои ворота в неприкосновенности после опасных ударов Ригони и Ивановича. После перерыва Гильерме продолжил выручать, проведя образцовый матч. Стоит отметить и умную игру голкипера при создании контратак. Гильерме очень быстро и точно вводил мяч в игру, что позволяло "Локо" запускать быстрые контратаки.
Неманья Пейчинович – 4,5. Отличный матч в исполнении Пейчиновича позволил "Локо" сохранить ноль в графе пропущенные. В первом тайме центрдеф гостей дважды спасал свою команду. Именно он помешал Ерохину и Кузяеву забить в первом тайме, когда Гильерме уже был отыгран.
Соломон Кверквелия – 4,5. У Кверквелии в этом матче не было таких чудесных спасений, как у его партнёра по обороне, но и он может смело записывать себе игру с "Зенитом" в актив. Кверквелия традиционно надёжно отыграл в обороне, выиграл множество верховых единоборств.
Тарас Михалик – 4,0. Если в первом тайме "Зенит" контролировал игру, то после перерыва гости сумели побороться за центр поля. Михалик здорово перехватывал и отбирал мячи, успевал подключаться к атакам. Давненько полузащитник "Локо" не выдавал столь качественных матчей.
Алексей Миранчук – 4,5. Миранчук сумел не только отличиться в этой встрече, но ещё и проделать колоссальный объём работы на поле. Можно вспомнить попытку удара головой в первом тайме, классный проникающий пас на Фарфана во время контратаки перед перерывом и т.д. Миранчук полностью справился со своей ролью, включался именно в те моменты, когда это было необходимо.
Антон Миранчук – 4,0. Неплохой матч провёл и Антон Миранчук. Пусть он и оставался в тени брата, но в центре поля проделал огромный объём работы. Регулярно помогал защитникам, при первой же возможности отправлял мяч вперёд для организации контратак.
Владислав Игнатьев – 3,5. Игнатьев мог снять все вопросы о победителе ещё на 64-й минуте. Фактически он выходил один на один с Лунёвым, но не пробил вратаря "Зенита". Стоит отметить отличную игру в обороне, в ряде эпизодов Игнатьев здорово отрабатывал у своей штрафной.
Джефферсон Фарфан – 5,0. Вне всяких сомнений, Фарфан стал MVP этого матча. Два гола, результативная передача в моменте, когда 9 из 10 нападающих пойдут за хет-триком, борьба на всех участках поля. Похоже, что перуанец всерьёз решил приехать на чемпионат мира в Россию в качестве чемпиона страны по футболу. Остаётся удивляться, что игрок, которого многие поспешили "списать" из-за возраста и карьеры на Ближнем Востоке, творит такие чудеса.
Игорь Денисов – 4,5. Денисов выступил в роли классического "волнореза", разрушившего не одну атаку соперника. Великолепная игра Денисова в центре поля и перед своей штрафной напомнила эталонную ещё со времён выступления за "Зенит".
Мануэл Фернандеш – 4,5. Пусть сегодня Фернандешу и не удалось отличиться, но он был в числе главных действующих лиц матча. Португалец регулярно вёл игру своей команды, замечал все рывки партнёров по команде и охотно раздавал передачи.
Михаил Лысов – 3,5. Крайний защитник "Локо" сыграл в обороне надёжно. В пассив можно лишь занести дриблинг Ивановича, с которым не справился Лысов. К счастью для "Локо", тот момент закончился сейвом Гильерме.
Александр Коломейцев, Дмитрий Баринов, Эдер – б/о.
Антон Мозговой для Rusfootball.info.
"Зенит"
Андрей Лунёв – 3,5. Вряд ли Лунёва можно упрекнуть в крупном поражении "Зенита". Голкипер хозяев был привычно надёжен, но и безупречной его игру назвать тоже нельзя. В первом голе соперника Лунёв несколько опрометчиво выскочил навстречу Фарфану. Да и во втором голе, наверное, Лунёв мог выручить. В то же время вратарь "Зенита" спас свою команду в ряде эпизодов.
Миха Мевля – 3,5. В первом тайме Мевля буквально зубами вгрызался в соперников. Достаточно вспомнить, как он жёстко атаковал Фарфана, не позволив тому убежать к воротам. Но после перерыва защитник "Зенита" начал ошибаться. Хоть его прямой вины в пропущенных мячах не было, если команда пропускает трижды, то стоит задавать вопросы центральным защитникам.
Бранислав Иванович – 3,5. Сербский защитник продолжает приятно удивлять великолепной формой. Иванович был традиционно активен, частенько подключался к атакам, а в первом тайме и вовсе обыграл сразу двух соперников, ворвался в штрафную и пробил. С такой игрой Ивановича вряд ли стоит удивляться, если он за сезон забьёт больше, чем, к примеру, Дзюба. В обороне было сегодня не всё гладко, но, опять же, прямой вины Ивановича в пропущенных мячах нет.
Доменико Кришито – 3,0. Капитан "Зенита" мог стать автором двух голевых передач. В начале матча он точно навесил на голову Ригони, но тот пробил в штангу. А в середине второй половины встречи уже Дзюба не воспользовался опаснейшим прострелом итальянца. В то же время Кришито был совершенно незаметен практически на протяжении всей игры. Кроме того, итальянец, являясь капитаном, должен был подавать пример своим партнёрам по команде, успокаивать их и вести за собой. Вместо этого Доменико едва не удалился после грубейшего подката на чужой половине. Да и первая жёлтая, которую он получил за хватания арбитра за плечи, также вызывает вопросы. Очевидно, что капитан так вести себя не должен.
Эмануэль Маммана – 3,0. Три пропущенных мяча – хороший повод, чтобы задавать вопросы центральным защитникам. В случае с Мамманой можно ещё и говорить о неудачной игре в созидании. Мы уже привыкли, что аргентинец является отличным игроком в плане первого паса. Сегодня свои лучшие качества Маммана явно оставил за пределами стадиона.
Александр Ерохин – 2,5. Во второй половине матча "Локомотив" сумел забить три безответных мяча. "Зенит" начал рисковать, в такой ситуации особую роль играют опорные полузащитники, от которых требуется препятствовать развитию контратак соперника. Очевидно, что Ерохин и Краневиттер со своими обязанностями не справились. К тому же, Ерохин отметился и множеством неточных передач.
Далер Кузяев – 2,5. Кузяев здорово начинал свою карьеру в "Зените". В начале сезона казалось, что он и вовсе может стать новым лидером. Но сегодня Далер провёл очередной невзрачный матч. Кульминацией слабой игры стала словесная перепалка со Смольниковым в концовке.
Матиас Краневиттер – 2,0. Появление Краневиттера в стартовом составе остаётся загадкой. Аргентинец совершенно не впечатляет из матча в матч. Сегодня опорник и вовсе растворился на поле.
Эмилиано Ригони – 3.0. Ригони отлично начал эту игру, попал в штангу, пробив головой, постоянно напрягал оборону соперника. Но уже по традиции аргентинец по ходу матча сник. Во второй половине встречи он был практически незаметен. В старании Ригони не отказать, но пока у него в "Зените" мало что получается, хотя прогресс очевиден.
Артём Дзюба – 2,0. Артём Дзюба, которого ещё недавно причисляли к сильнейшим нападающим страны, упустил очередной шанс, чтобы впечатлить Роберто Манчини. Очевидно, что центральный форвард должен забивать голы. В Премьер-лиге Дзюбе не удаётся сделать это уже более 850 минут. Дзюба проиграл борьбу высокорослым защитникам "Локо", практически не цеплялся за мяч в чужой штрафной, а свой лучший момент так и не реализовал. При счёте 0:1 Дзюба бил практически в упор после прострела Кришито, но не попал. Появление Артёма на скамейке запасных в следующем матче – ожидаемое решение Манчини.
Александр Кокорин – 3,0. Голевая засуха Кокорина, включающая в себя уже пять матчей во всех турнирах, вызывает беспокойство. Нет, Кокорин не превращается в самого себя образца двухлетней давности, он продолжает проделывать колоссальный объём работы на поле. Но в последнее время прицел у Александра сбился. Сегодня он был активен, создавал для себя моменты, но так и не сумел пробить Гильерме.
Игорь Смольников – 2,0. Появление Смольникова на замену ничуть не усилило игру хозяев. Более того, все прострелы и навесы крайнего защитника были неточными. Апогеем выступления Смольникова стала перепалка с Кузяевым, которую, как показалось, инициировал Игорь.
Себастьян Дриусси – 2,0. Человек-тень, так можно охарактеризовать Дриусси в этом матче. Форвард получил чуть более 20 минут игрового времени, но создал примерно столько же, сколько и Дзюба (без учёта голевого шанса Артёма).
Олег Шатов – б/о.
Локомотив:
Гильерме – 4,0. В первом тайме "Зенит" владел подавляющим преимуществом. Хоть немногие атаки хозяев заканчивались ударами по воротам, очень многое зависело от Гильерме. Голкипер "Локомотива" сохранил свои ворота в неприкосновенности после опасных ударов Ригони и Ивановича. После перерыва Гильерме продолжил выручать, проведя образцовый матч. Стоит отметить и умную игру голкипера при создании контратак. Гильерме очень быстро и точно вводил мяч в игру, что позволяло "Локо" запускать быстрые контратаки.
Неманья Пейчинович – 4,5. Отличный матч в исполнении Пейчиновича позволил "Локо" сохранить ноль в графе пропущенные. В первом тайме центрдеф гостей дважды спасал свою команду. Именно он помешал Ерохину и Кузяеву забить в первом тайме, когда Гильерме уже был отыгран.
Соломон Кверквелия – 4,5. У Кверквелии в этом матче не было таких чудесных спасений, как у его партнёра по обороне, но и он может смело записывать себе игру с "Зенитом" в актив. Кверквелия традиционно надёжно отыграл в обороне, выиграл множество верховых единоборств.
Тарас Михалик – 4,0. Если в первом тайме "Зенит" контролировал игру, то после перерыва гости сумели побороться за центр поля. Михалик здорово перехватывал и отбирал мячи, успевал подключаться к атакам. Давненько полузащитник "Локо" не выдавал столь качественных матчей.
Алексей Миранчук – 4,5. Миранчук сумел не только отличиться в этой встрече, но ещё и проделать колоссальный объём работы на поле. Можно вспомнить попытку удара головой в первом тайме, классный проникающий пас на Фарфана во время контратаки перед перерывом и т.д. Миранчук полностью справился со своей ролью, включался именно в те моменты, когда это было необходимо.
Антон Миранчук – 4,0. Неплохой матч провёл и Антон Миранчук. Пусть он и оставался в тени брата, но в центре поля проделал огромный объём работы. Регулярно помогал защитникам, при первой же возможности отправлял мяч вперёд для организации контратак.
Владислав Игнатьев – 3,5. Игнатьев мог снять все вопросы о победителе ещё на 64-й минуте. Фактически он выходил один на один с Лунёвым, но не пробил вратаря "Зенита". Стоит отметить отличную игру в обороне, в ряде эпизодов Игнатьев здорово отрабатывал у своей штрафной.
Джефферсон Фарфан – 5,0. Вне всяких сомнений, Фарфан стал MVP этого матча. Два гола, результативная передача в моменте, когда 9 из 10 нападающих пойдут за хет-триком, борьба на всех участках поля. Похоже, что перуанец всерьёз решил приехать на чемпионат мира в Россию в качестве чемпиона страны по футболу. Остаётся удивляться, что игрок, которого многие поспешили "списать" из-за возраста и карьеры на Ближнем Востоке, творит такие чудеса.
Игорь Денисов – 4,5. Денисов выступил в роли классического "волнореза", разрушившего не одну атаку соперника. Великолепная игра Денисова в центре поля и перед своей штрафной напомнила эталонную ещё со времён выступления за "Зенит".
Мануэл Фернандеш – 4,5. Пусть сегодня Фернандешу и не удалось отличиться, но он был в числе главных действующих лиц матча. Португалец регулярно вёл игру своей команды, замечал все рывки партнёров по команде и охотно раздавал передачи.
Михаил Лысов – 3,5. Крайний защитник "Локо" сыграл в обороне надёжно. В пассив можно лишь занести дриблинг Ивановича, с которым не справился Лысов. К счастью для "Локо", тот момент закончился сейвом Гильерме.
Александр Коломейцев, Дмитрий Баринов, Эдер – б/о.
Антон Мозговой для Rusfootball.info.
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