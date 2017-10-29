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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Фёдор Смолов: думаю, мы вернули уверенность
Автор дубля в ворота "СКА-Хабаровск" Фёдор Смолов был в хорошем настроении после победы "Краснодара" над дальневосточной командой со счётом 4:1.
- Нам победа была необходима, поскольку мы проиграли большое количество матчей подряд. Нужно выправлять ситуацию в чемпионате, порадовать болельщиков, так как мы и дома не выигрывали две игры. Хорошо, что сегодня удалось победить и много забить. Думаю, вернули уверенность. Нужно продолжать работать и двигаться дальше, - цитирует Смолова Rusfootball.info
- Нам победа была необходима, поскольку мы проиграли большое количество матчей подряд. Нужно выправлять ситуацию в чемпионате, порадовать болельщиков, так как мы и дома не выигрывали две игры. Хорошо, что сегодня удалось победить и много забить. Думаю, вернули уверенность. Нужно продолжать работать и двигаться дальше, - цитирует Смолова Rusfootball.info
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