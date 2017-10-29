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Фёдор Смолов: думаю, мы вернули уверенность

Автор дубля в ворота "СКА-Хабаровск" Фёдор Смолов был в хорошем настроении после победы "Краснодара" над дальневосточной командой со счётом 4:1.

- Нам победа была необходима, поскольку мы проиграли большое количество матчей подряд. Нужно выправлять ситуацию в чемпионате, порадовать болельщиков, так как мы и дома не выигрывали две игры. Хорошо, что сегодня удалось победить и много забить. Думаю, вернули уверенность. Нужно продолжать работать и двигаться дальше, - цитирует Смолова Rusfootball.info
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 21:43
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№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 21:55) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Вот так вот в матче с командой, играющей в три часа ночи по своему поясу и уже уверенные?...
следующий тур у быков с Тосно в гостях, потом Спартак дома. Болельщики "быков", думаю, согласятся, что после этих матчей нужно уверенность определять.
Регистрация: 3.06.2014
№1 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 21:55) #
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online

Теперь с уверенностью в завтрашний день будут смотреть.
Сам Хабаровск пал...


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
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