Фёдор Смолов: думаю, мы вернули уверенность

Автор дубля в ворота "СКА-Хабаровск" Фёдор Смолов был в хорошем настроении после победы "Краснодара" над дальневосточной командой со счётом 4:1.- Нам победа была необходима, поскольку мы проиграли большое количество матчей подряд. Нужно выправлять ситуацию в чемпионате, порадовать болельщиков, так как мы и дома не выигрывали две игры. Хорошо, что сегодня удалось победить и много забить. Думаю, вернули уверенность. Нужно продолжать работать и двигаться дальше, - цитирует Смолова