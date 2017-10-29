Опрос:

Новости партнеров

Алексей Поддубский: во 2-м тайме выровняли положение, но обидный пенальти свёл всё на нет

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Краснодара» (1:4), передаёт корреспондент Rusfootball.info.

- Провалили первый тайм. Не знаю, с чем связано, почему было много ошибок. Во втором тайме вроде выровняли положение, но обидный пенальти все свёл на нет.

– Как именно вы планировали сыграть против «Краснодара»?

- Знали, что «Краснодар» хорошо вскрывает фланги. 2-й, 3-й, 4-й голы как раз были забиты с фланговых передач. Недоработали здесь.

- Почему не удалось сохранить запал после забитого гола?

- Я же сказал - обидный пенальти. Вот и не удалось дальше развить.
Теги: Поддубский СКА-Хабаровск Краснодар
Сегодня, 22:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.