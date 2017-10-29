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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Поддубский: во 2-м тайме выровняли положение, но обидный пенальти свёл всё на нет
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Краснодара» (1:4), передаёт корреспондент Rusfootball.info.
- Провалили первый тайм. Не знаю, с чем связано, почему было много ошибок. Во втором тайме вроде выровняли положение, но обидный пенальти все свёл на нет.
– Как именно вы планировали сыграть против «Краснодара»?
- Знали, что «Краснодар» хорошо вскрывает фланги. 2-й, 3-й, 4-й голы как раз были забиты с фланговых передач. Недоработали здесь.
- Почему не удалось сохранить запал после забитого гола?
- Я же сказал - обидный пенальти. Вот и не удалось дальше развить.
- Провалили первый тайм. Не знаю, с чем связано, почему было много ошибок. Во втором тайме вроде выровняли положение, но обидный пенальти все свёл на нет.
– Как именно вы планировали сыграть против «Краснодара»?
- Знали, что «Краснодар» хорошо вскрывает фланги. 2-й, 3-й, 4-й голы как раз были забиты с фланговых передач. Недоработали здесь.
- Почему не удалось сохранить запал после забитого гола?
- Я же сказал - обидный пенальти. Вот и не удалось дальше развить.
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