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Казань Ростов
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Герои-"железнодорожники". Сборная лучших игроков 15-го тура
Московский "Локомотив" грохнул - иначе и не скажешь - главных претендентов страны на золотые медали, "Арсенал" оставил без очков ЦСКА, а "Тосно" оформило первое поражение главного тренера "Динамо" Дмитрия Хохлова. О том, кто вложил в эти успехи больше своих партнёров по команде - еженедельный материал от Rusfootball.info
Маринато Гильерме, "Локомотив"
Одно из главных действующих лиц этого тура. Вызова в сборную русский бразилец опять не получил (действительно, зачем он нужен, когда есть Габулов?), но, если судить по недавним матчам, голкипер "красно-зелёных" точно это заслуживает. Особенно Маринато был заметен в первом тайме, когда питерцы сумели зажать "железнодорожников" в штрафной. У "Зенита" было несколько отличных моментов, но использовать их не смогли. Виной этому, кроме дрянного завершения, была и уверенная игра Гильерме.
Мацей Вилюш, "Ростов"
Оборонялся "Ростов" в игре против "Спартака" довольно плохо, но претензии по итогам встречи следует предъявлять, скорее, опорной зоне, а не центральным защитникам. Дончане дважды проиграли подбор и получили за каждый по результативному удару. Защитник Мацей Вилюш заслужил своё почетное место атакующими действиями. Именно он переборол Петковича за две минуты до конца основного времени и принёс "Ростову" ничью.
Андрей Буйволов, "Тосно"
В битве двух аутсайдеров чемпионата победило "Тосно" и оторвалось от вовсю идущих ко дну москвичей на три очка. Львиная доля этой гостевой победы принадлежит именно обороне. Андрей Буйволов был внимателен и непреклонен, выглядел солидно и не позволил нападающим "Динамо" забить в этой встрече.
Максим Беляев, "Арсенал"
Центральный защитник туляков в нашей сборной перемещается на левый фланг обороны. Но та надёжность, с которой Максим провёл игру против "армейцев", убеждает, что и на этой позиции Беляев бы вполне справился. Несмотря на то, москвичи не располагают классными нападающими, грозной силой в чемпионате России ЦСКА всё равно остается. Уверенная игра против одного из лидеров гарантирует Беляеву попадание в состав лучших.
Игорь Денисов, "Локомотив"
Лучший опорник чемпионата (по мнению всех, кроме главного тренера сборной России) провёл ещё один впечатляющий матч. Полузащитник демонстрировал свои лучшие стороны - читал игру, грамотно играл позиционно, остановил массу атакующих планов соперника. Денисов продолжает демонстрировать то, что в "Локомотиве" он явно не доигрывает, и способен действовать на том же уровне, что и когда-то в "Зените".
Горан Чаушич, "Арсенал"
Автор победного гола в ворота московского ЦСКА. Именно сербский полузащитник воплотил одну из множества атак "пушкарей" (а было их примерно раза в два больше, чем у экс-чемпионов России), прошив точным ударом Акинфеева. Да и всё остальное время Горан выглядел довольно цельно - никаких заметных ошибок или оплошностей.
Резиуан Мирзов, "Тосно"
И ещё один автор забитого мяча. Как и в предыдущем случае, гол стал единственным результативным действием обеих команд. И поэтому арендованный у "Ростова" крайний полузащитник значительно выделяется на фоне одноклубников и становится один из самых полезных игроков этих выходных.
Алексей Миранчук, "Локомотив"
Молодое дарование "железнодорожников" продолжает прогрессировать и делать результат. В тяжелейшем матче против "Зенита" Алексей отдал голевую передачу и сам отметился забитым голом. Остаётся надеяться, что к следующему лету Алексей ещё прибавит и смогужет помочь нашей сборной на домашнем чемпионате мира. Пока что Алексей демонстрирует такой уровень, что в это охотно верится.
Алексей Евсеев, "Урал"
Действовал очень качественно, много обострял и делал в атаке для "Урала". Забил ответный мяч в самом начале второго тайма и принёс своей команде ничью. В боевом уральском дерби, где чрезвычайно трудно забить хотя бы один гол, отметился здорово и попал за это в наш состав лучших.
Фёдор Смолов, "Краснодар"
Вернулся после внушительной серии поражений "Краснодар", разгромивший дома СКА, вернулся и Фёдор Смолов, последнее время напоминавший только свою тень. На пару с Классоном россиянин устроил уничтожение хабаровских "армейцев", а если конкретнее - Фёдор отметился двумя голами (один из них, правда, с пенальти) и голевой передачей.
Фарфан, "Локомотив"
А вот и главный герой! Нападающий "Локомотива", пришедший в клуб только летом, по первому времени вызывал только насмешки, да скептические замечания, будто бы взяли уже доигрывавшего футболиста. Фарфан провёл настолько классный матч, что затмил даже своих партнёров. Два мяча и одна голевая передача в игре против прямого конкурента (точнее, питерского "Зенита", сильнейшей по составу команды в лиге) делают Фарфана лучшим футболистом нового лидера прямо сейчас.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Маринато Гильерме, "Локомотив"
Одно из главных действующих лиц этого тура. Вызова в сборную русский бразилец опять не получил (действительно, зачем он нужен, когда есть Габулов?), но, если судить по недавним матчам, голкипер "красно-зелёных" точно это заслуживает. Особенно Маринато был заметен в первом тайме, когда питерцы сумели зажать "железнодорожников" в штрафной. У "Зенита" было несколько отличных моментов, но использовать их не смогли. Виной этому, кроме дрянного завершения, была и уверенная игра Гильерме.
Мацей Вилюш, "Ростов"
Оборонялся "Ростов" в игре против "Спартака" довольно плохо, но претензии по итогам встречи следует предъявлять, скорее, опорной зоне, а не центральным защитникам. Дончане дважды проиграли подбор и получили за каждый по результативному удару. Защитник Мацей Вилюш заслужил своё почетное место атакующими действиями. Именно он переборол Петковича за две минуты до конца основного времени и принёс "Ростову" ничью.
Андрей Буйволов, "Тосно"
В битве двух аутсайдеров чемпионата победило "Тосно" и оторвалось от вовсю идущих ко дну москвичей на три очка. Львиная доля этой гостевой победы принадлежит именно обороне. Андрей Буйволов был внимателен и непреклонен, выглядел солидно и не позволил нападающим "Динамо" забить в этой встрече.
Максим Беляев, "Арсенал"
Центральный защитник туляков в нашей сборной перемещается на левый фланг обороны. Но та надёжность, с которой Максим провёл игру против "армейцев", убеждает, что и на этой позиции Беляев бы вполне справился. Несмотря на то, москвичи не располагают классными нападающими, грозной силой в чемпионате России ЦСКА всё равно остается. Уверенная игра против одного из лидеров гарантирует Беляеву попадание в состав лучших.
Игорь Денисов, "Локомотив"
Лучший опорник чемпионата (по мнению всех, кроме главного тренера сборной России) провёл ещё один впечатляющий матч. Полузащитник демонстрировал свои лучшие стороны - читал игру, грамотно играл позиционно, остановил массу атакующих планов соперника. Денисов продолжает демонстрировать то, что в "Локомотиве" он явно не доигрывает, и способен действовать на том же уровне, что и когда-то в "Зените".
Горан Чаушич, "Арсенал"
Автор победного гола в ворота московского ЦСКА. Именно сербский полузащитник воплотил одну из множества атак "пушкарей" (а было их примерно раза в два больше, чем у экс-чемпионов России), прошив точным ударом Акинфеева. Да и всё остальное время Горан выглядел довольно цельно - никаких заметных ошибок или оплошностей.
Резиуан Мирзов, "Тосно"
И ещё один автор забитого мяча. Как и в предыдущем случае, гол стал единственным результативным действием обеих команд. И поэтому арендованный у "Ростова" крайний полузащитник значительно выделяется на фоне одноклубников и становится один из самых полезных игроков этих выходных.
Алексей Миранчук, "Локомотив"
Молодое дарование "железнодорожников" продолжает прогрессировать и делать результат. В тяжелейшем матче против "Зенита" Алексей отдал голевую передачу и сам отметился забитым голом. Остаётся надеяться, что к следующему лету Алексей ещё прибавит и смогужет помочь нашей сборной на домашнем чемпионате мира. Пока что Алексей демонстрирует такой уровень, что в это охотно верится.
Алексей Евсеев, "Урал"
Действовал очень качественно, много обострял и делал в атаке для "Урала". Забил ответный мяч в самом начале второго тайма и принёс своей команде ничью. В боевом уральском дерби, где чрезвычайно трудно забить хотя бы один гол, отметился здорово и попал за это в наш состав лучших.
Фёдор Смолов, "Краснодар"
Вернулся после внушительной серии поражений "Краснодар", разгромивший дома СКА, вернулся и Фёдор Смолов, последнее время напоминавший только свою тень. На пару с Классоном россиянин устроил уничтожение хабаровских "армейцев", а если конкретнее - Фёдор отметился двумя голами (один из них, правда, с пенальти) и голевой передачей.
Фарфан, "Локомотив"
А вот и главный герой! Нападающий "Локомотива", пришедший в клуб только летом, по первому времени вызывал только насмешки, да скептические замечания, будто бы взяли уже доигрывавшего футболиста. Фарфан провёл настолько классный матч, что затмил даже своих партнёров. Два мяча и одна голевая передача в игре против прямого конкурента (точнее, питерского "Зенита", сильнейшей по составу команды в лиге) делают Фарфана лучшим футболистом нового лидера прямо сейчас.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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