Роман Нойштедтер забил в чужие ворота, Луиш Нету - в свои

Матч 10-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" - "Кайсериспор" завершился вничью - 3:3.Один из голов стамбульцев провел защитник сборной Росии Роман Нойштедтер. Его партнер по центру обороны - экс-игрок "Зенита" Нету - забил в свои ворота.Чемпионат Турции10-й турБулут, 41 (0:1). Туфан, 45 (1:1). Нойштедтер, 50 (2:1). Соуза, 62 (3:1). Нету - в свои ворота, 68 (3:2). Гьян, 90+5 (3:3).