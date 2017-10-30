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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роман Нойштедтер забил в чужие ворота, Луиш Нету - в свои
Матч 10-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" - "Кайсериспор" завершился вничью - 3:3.
Один из голов стамбульцев провел защитник сборной Росии Роман Нойштедтер. Его партнер по центру обороны - экс-игрок "Зенита" Нету - забил в свои ворота.
Чемпионат Турции
10-й тур
"Фенербахче" - "Кайсериспор" - 3:3
Голы: Булут, 41 (0:1). Туфан, 45 (1:1). Нойштедтер, 50 (2:1). Соуза, 62 (3:1). Нету - в свои ворота, 68 (3:2). Гьян, 90+5 (3:3).
Один из голов стамбульцев провел защитник сборной Росии Роман Нойштедтер. Его партнер по центру обороны - экс-игрок "Зенита" Нету - забил в свои ворота.
Чемпионат Турции
10-й тур
"Фенербахче" - "Кайсериспор" - 3:3
Голы: Булут, 41 (0:1). Туфан, 45 (1:1). Нойштедтер, 50 (2:1). Соуза, 62 (3:1). Нету - в свои ворота, 68 (3:2). Гьян, 90+5 (3:3).
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