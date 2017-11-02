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Александр Селихов: Банега хорошо исполнил

Вратарь "Спартака" Александр Селихов прокомментировал пропущенные голы в матче 4-го тура Лиги чемпионов с "Севильей" (1:2).

– В моменте с первым голом вы почти спасли, выгребая мяч из ворот.

– На самом деле, была возможность и на выходе сыграть, и достать этот мяч. Получилось, что не выручил. Чуть-чуть позицию неправильно занял, надо было вперед из ворот выходить.

– "Спартак" пропускает с углового в тот же угол, не ставя защитника на штангу. Это уже такой, отживший момент?

– В принципе, нарабатываем так стандарты. Так решает тренерский штаб.

– Второй гол – Банега отлично попал?

– Хорошо исполнил, шансы в любом случае были, но так получилось.

8news
Теги: Селихов Спартак
Сегодня, 09:30
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