Александр Селихов: Банега хорошо исполнил

Вратарь "Спартака" Александр Селихов прокомментировал пропущенные голы в матче 4-го тура Лиги чемпионов с "Севильей" (1:2).– На самом деле, была возможность и на выходе сыграть, и достать этот мяч. Получилось, что не выручил. Чуть-чуть позицию неправильно занял, надо было вперед из ворот выходить.– В принципе, нарабатываем так стандарты. Так решает тренерский штаб.– Хорошо исполнил, шансы в любом случае были, но так получилось.