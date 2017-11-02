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Серхио Агуэро: наслаждаюсь этим уникальным моментом

Ставший лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Сити" Серхио Агуэро поблагодарил болельщиков и команду.

Агуэро установил рекорд в среду в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Наполи" (4:2). Аргентинец забил третий мяч своей команды и довел число голов за "Сити" до 178. 29-летний форвард превзошел достижение Эрика Брука, который защищал цвета клуба в 20-30-е годы прошлого века.

"Наслаждаюсь моментом. Я очень рад, потому что меня всегда поддерживали болельщики, команда и наш персонал. Хочу сказать каждому огромное спасибо. Наслаждаюсь моментом и испытываю большое счастье, сейчас уникальный момент. Эта футболка для моего сына - он написал мне сообщение, и я отдам майку ему", - цитирует Агуэро "Р-Спорт" со ссылкой на сайт УЕФА.
Теги: Манчини Агуэро
Сегодня, 09:54
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