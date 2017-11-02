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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Серхио Агуэро: наслаждаюсь этим уникальным моментом
Ставший лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Сити" Серхио Агуэро поблагодарил болельщиков и команду.
Агуэро установил рекорд в среду в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Наполи" (4:2). Аргентинец забил третий мяч своей команды и довел число голов за "Сити" до 178. 29-летний форвард превзошел достижение Эрика Брука, который защищал цвета клуба в 20-30-е годы прошлого века.
"Наслаждаюсь моментом. Я очень рад, потому что меня всегда поддерживали болельщики, команда и наш персонал. Хочу сказать каждому огромное спасибо. Наслаждаюсь моментом и испытываю большое счастье, сейчас уникальный момент. Эта футболка для моего сына - он написал мне сообщение, и я отдам майку ему", - цитирует Агуэро "Р-Спорт" со ссылкой на сайт УЕФА.
Агуэро установил рекорд в среду в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Наполи" (4:2). Аргентинец забил третий мяч своей команды и довел число голов за "Сити" до 178. 29-летний форвард превзошел достижение Эрика Брука, который защищал цвета клуба в 20-30-е годы прошлого века.
"Наслаждаюсь моментом. Я очень рад, потому что меня всегда поддерживали болельщики, команда и наш персонал. Хочу сказать каждому огромное спасибо. Наслаждаюсь моментом и испытываю большое счастье, сейчас уникальный момент. Эта футболка для моего сына - он написал мне сообщение, и я отдам майку ему", - цитирует Агуэро "Р-Спорт" со ссылкой на сайт УЕФА.
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