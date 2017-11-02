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Руслан Камболов: на "Рубин" давит груз поражений

Защитник "Рубина" Руслан Камболов высказался относительно предстоящего матча с "Зенитом" в премьер-лиге.

"В Уфе нас подвела концентрация. Постараемся избежать этих ошибок. "Зенит"? Мы смотрели их матч с "Локомотивом". В первом тайме у них все было в порядке. Мы у них давно не выигрывали.

Сейчас на нас давит груз поражений. Не хочу сравнивать команды при Грасии и при Бердыеве. Внутри команды сейчас все хорошо, ничего плохого не происходит. Просто мы давно не выигрывали и должны доказать, что умеем побеждать", – передает слова Камболова "СЭ".
Теги: Камболов Рубин
Сегодня, 14:16
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