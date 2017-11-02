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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Руслан Камболов: на "Рубин" давит груз поражений
Защитник "Рубина" Руслан Камболов высказался относительно предстоящего матча с "Зенитом" в премьер-лиге.
"В Уфе нас подвела концентрация. Постараемся избежать этих ошибок. "Зенит"? Мы смотрели их матч с "Локомотивом". В первом тайме у них все было в порядке. Мы у них давно не выигрывали.
Сейчас на нас давит груз поражений. Не хочу сравнивать команды при Грасии и при Бердыеве. Внутри команды сейчас все хорошо, ничего плохого не происходит. Просто мы давно не выигрывали и должны доказать, что умеем побеждать", – передает слова Камболова "СЭ".
"В Уфе нас подвела концентрация. Постараемся избежать этих ошибок. "Зенит"? Мы смотрели их матч с "Локомотивом". В первом тайме у них все было в порядке. Мы у них давно не выигрывали.
Сейчас на нас давит груз поражений. Не хочу сравнивать команды при Грасии и при Бердыеве. Внутри команды сейчас все хорошо, ничего плохого не происходит. Просто мы давно не выигрывали и должны доказать, что умеем побеждать", – передает слова Камболова "СЭ".
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