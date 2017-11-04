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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Силкин: есть ощущение, что в "Зените" разлад
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал игру "Зенита" и нападающего Александра Кокорина.
"До Кокорина перестал доходить мяч. Его перестала снабжать им средняя линия, к которой приноровились соперники. Да и Саше стало уделяться больше внимания со стороны чужой обороны. При этом есть ощущение, что в команде разлад.
Мы видим, как прямо на поле происходит перепалка между Далером Кузяевым и Игорем Смольниковым, как разладилась командная игра и каждый тянет одеяло на себя. Если эти проблемы не решатся в ближайшее время, "Зенит" может еще больше осложнить себе борьбу за чемпионство.
Я использовал Сашу в качестве левого полузащитника в "Динамо". Он был молодой, и ему нужно было давать игровую практику. В нападении при Кевине Кураньи и Андрее Воронине ему трудно было завоевать место, а слева как раз был дефицит игроков. Считаю, что он хорошо справлялся на не своей позиции. И сейчас вполне возможно, что Манчини решил изменить схему и больше задействовать Дзюбу, поскольку тактика с Кокориным на острие уже не так эффективна, как в начале сезона.
Роберто в свои лучшие тренерские годы часто использовал форвардов-столбов. В "Интере" это был Златан Ибрагимович, в "Манчестер Сити" - Эдин Джеко. Не исключено, что сейчас он будет больше наигрывать Дзюбу в этом качестве и наконец найдет ему место на поле", - цитируют Силкина "Известия".
"До Кокорина перестал доходить мяч. Его перестала снабжать им средняя линия, к которой приноровились соперники. Да и Саше стало уделяться больше внимания со стороны чужой обороны. При этом есть ощущение, что в команде разлад.
Мы видим, как прямо на поле происходит перепалка между Далером Кузяевым и Игорем Смольниковым, как разладилась командная игра и каждый тянет одеяло на себя. Если эти проблемы не решатся в ближайшее время, "Зенит" может еще больше осложнить себе борьбу за чемпионство.
Я использовал Сашу в качестве левого полузащитника в "Динамо". Он был молодой, и ему нужно было давать игровую практику. В нападении при Кевине Кураньи и Андрее Воронине ему трудно было завоевать место, а слева как раз был дефицит игроков. Считаю, что он хорошо справлялся на не своей позиции. И сейчас вполне возможно, что Манчини решил изменить схему и больше задействовать Дзюбу, поскольку тактика с Кокориным на острие уже не так эффективна, как в начале сезона.
Роберто в свои лучшие тренерские годы часто использовал форвардов-столбов. В "Интере" это был Златан Ибрагимович, в "Манчестер Сити" - Эдин Джеко. Не исключено, что сейчас он будет больше наигрывать Дзюбу в этом качестве и наконец найдет ему место на поле", - цитируют Силкина "Известия".
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