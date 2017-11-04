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Сергей Силкин: есть ощущение, что в "Зените" разлад

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал игру "Зенита" и нападающего Александра Кокорина.

"До Кокорина перестал доходить мяч. Его перестала снабжать им средняя линия, к которой приноровились соперники. Да и Саше стало уделяться больше внимания со стороны чужой обороны. При этом есть ощущение, что в команде разлад.

Мы видим, как прямо на поле происходит перепалка между Далером Кузяевым и Игорем Смольниковым, как разладилась командная игра и каждый тянет одеяло на себя. Если эти проблемы не решатся в ближайшее время, "Зенит" может еще больше осложнить себе борьбу за чемпионство.

Я использовал Сашу в качестве левого полузащитника в "Динамо". Он был молодой, и ему нужно было давать игровую практику. В нападении при Кевине Кураньи и Андрее Воронине ему трудно было завоевать место, а слева как раз был дефицит игроков. Считаю, что он хорошо справлялся на не своей позиции. И сейчас вполне возможно, что Манчини решил изменить схему и больше задействовать Дзюбу, поскольку тактика с Кокориным на острие уже не так эффективна, как в начале сезона.

Роберто в свои лучшие тренерские годы часто использовал форвардов-столбов. В "Интере" это был Златан Ибрагимович, в "Манчестер Сити" - Эдин Джеко. Не исключено, что сейчас он будет больше наигрывать Дзюбу в этом качестве и наконец найдет ему место на поле", - цитируют Силкина "Известия".
Теги: Силкин Зенит
Сегодня, 08:48
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:42) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
В "Интере" это был Златан Ибрагимович, в "Манчестер Сити" - Эдин Джеко.

но если говорить объективно, то Дзюба и половины Ибрагимовича не стоит. От того, что он высокий - он не становится сразу таким же техничным игроком


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:18) #
  • -2
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Болеет за:
«Сибирь»
В Зените полураспад Дзюбы.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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