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Игроки "Луча-Энергии" задержали матч с "Химками" в знак протеста

Матч 21 тура первенства ФНЛ "Луч-Энергия" - "Химки" был задержан на 15 минут.

Это произошло по инициативе игроков приморской команды, которые провели акцию протеста из-за задержек заработной платы. Теперь "Лучу" грозит денежный штраф.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 08:59
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