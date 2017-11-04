Игроки "Луча-Энергии" задержали матч с "Химками" в знак протеста

Матч 21 тура первенства ФНЛ "Луч-Энергия" - "Химки" был задержан на 15 минут.Это произошло по инициативе игроков приморской команды, которые провели акцию протеста из-за задержек заработной платы. Теперь "Лучу" грозит денежный штраф.