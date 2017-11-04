Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Луч-Энергия" и "Химки" сыграли вничью

В матче 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Луч-Энергия" дома сыграл вничью с "Химками".

ФНЛ. 21 тур

"Луч-Энергия" - "Химки" - 1:1

Голы: Тихий, 62 - Шумских, 48

"Луч-Энергия": Котляров, Марущак, Соблиров (Хлебородов, 85), Тихий, Празновски (Насадюк, 68), Пономаренко, Килин (Бажев, 77), Фомин, Гелоян (Мязин, 58), Носов, Гордиенко

"Химки": Исупов, Лисинков, Заика, Малания, Шумских, Мостовой, Яковлев, Тюнин (Кокоев, 66), Кузьмичев (Пичугин, 69), Радченко, Алиев (Петрусев, 78)

Предупреждения: Тюнин, 20, Гелоян, 37, Килин, 46, Марущак, 56, Шумских, 81, Пономаренко, 88.
Теги: Луч-Энергия Химки
Сегодня, 10:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.