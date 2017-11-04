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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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19:34
Синицын в шутку назвал Газинского клоуном после его отказа дать интервью и заявил, что есть команды не хуже «Зенита»
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Синицын в шутку назвал Газинского клоуном после его отказа дать интервью и заявил, что есть команды не хуже «Зенита»
Голкипера «Краснодара» Андрея Синицына, в отличие от его партнёра Юрия Газинского, не пришлось долго уговаривать ответить на вопросы журналистов после волевой победы над «Тосно» в 16-м туре чемпионата России, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Во 2-м тайме соперник смотрелся в атаке лучше...
– Нам нужно было на результат сыграть, не допустить ошибок в обороне, поэтому не так много владели мячом. Сыграли более прагматично.
– Сегодня вернулась связка Мамаев-Смолов, на тренировках они постоянно забивают?
– Когда играешь против них на тренировках, тяжело.
(в это время Юрий Газинский проходит мимо быстрым шагом, отказываясь от интервью. Девушка-корреспондент бросает вдогонку фразу «А мы только вас и ждали», после чего Газинский резко разворачивается. Синицын в шутку называет партнёра клоуном. В итоге Газинский всё же поговорил с корреспонденткой)
– То есть в ближайших матчах будет как в былые времена?
– Не знаю, сейчас у Павла повреждение, будет обследоваться, непонятно. Будем надеяться, что всё в порядке и результативность будет расти.
– Насколько «Краснодар» зависим от Смолова?
– Как и любая команда зависима от высококлассного форварда, который решает эпизоды. Убери в «Барселоне» Месси, в «Спартаке» Промеса, у нас Смолова – результативность упадёт. В любой классной команде должен быть яркий лидер, у нас это Смолов.
– То, что «Краснодар» вылетел из всех турниров, насколько облегчает задачу борьбы за Лигу чемпионов?
– Где-то да. Но сейчас велика плотность, каждый может выиграть у каждого. Здесь никакой лёгкости и шапкозакидательских настроений нет ни с одной командой.
– Многие журналисты и специалисты называли «Зенит» чемпионом, как к этому относились?
– По именам можно было так прогнозировать, начало чемпионата складывалось успешно. Потому, может, стало тяжелее из-за игры в Европе. Не знаю, что у них не складывается, но нет яркости и лёгкости в игре. Поэтому сейчас есть команды не хуже.
– Чувствуете, что есть шанс догнать лидеров?
– Впереди ещё 14 игр, почему нет? Всё возможно.
– Надеялись получить вызов в сборную?
– Наверное, всё-таки нет...
– Есть дискуссия по третьему вратарю команды, отсюда и вопрос.
– Если проанализировать, то и прошлые сборы проводили Акинфеев, Лунёв и Габулов. Если что-то поменяется, будет приятно.
– Во 2-м тайме соперник смотрелся в атаке лучше...
– Нам нужно было на результат сыграть, не допустить ошибок в обороне, поэтому не так много владели мячом. Сыграли более прагматично.
– Сегодня вернулась связка Мамаев-Смолов, на тренировках они постоянно забивают?
– Когда играешь против них на тренировках, тяжело.
(в это время Юрий Газинский проходит мимо быстрым шагом, отказываясь от интервью. Девушка-корреспондент бросает вдогонку фразу «А мы только вас и ждали», после чего Газинский резко разворачивается. Синицын в шутку называет партнёра клоуном. В итоге Газинский всё же поговорил с корреспонденткой)
– То есть в ближайших матчах будет как в былые времена?
– Не знаю, сейчас у Павла повреждение, будет обследоваться, непонятно. Будем надеяться, что всё в порядке и результативность будет расти.
– Насколько «Краснодар» зависим от Смолова?
– Как и любая команда зависима от высококлассного форварда, который решает эпизоды. Убери в «Барселоне» Месси, в «Спартаке» Промеса, у нас Смолова – результативность упадёт. В любой классной команде должен быть яркий лидер, у нас это Смолов.
– То, что «Краснодар» вылетел из всех турниров, насколько облегчает задачу борьбы за Лигу чемпионов?
– Где-то да. Но сейчас велика плотность, каждый может выиграть у каждого. Здесь никакой лёгкости и шапкозакидательских настроений нет ни с одной командой.
– Многие журналисты и специалисты называли «Зенит» чемпионом, как к этому относились?
– По именам можно было так прогнозировать, начало чемпионата складывалось успешно. Потому, может, стало тяжелее из-за игры в Европе. Не знаю, что у них не складывается, но нет яркости и лёгкости в игре. Поэтому сейчас есть команды не хуже.
– Чувствуете, что есть шанс догнать лидеров?
– Впереди ещё 14 игр, почему нет? Всё возможно.
– Надеялись получить вызов в сборную?
– Наверное, всё-таки нет...
– Есть дискуссия по третьему вратарю команды, отсюда и вопрос.
– Если проанализировать, то и прошлые сборы проводили Акинфеев, Лунёв и Габулов. Если что-то поменяется, будет приятно.
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