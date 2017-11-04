Синицын в шутку назвал Газинского клоуном после его отказа дать интервью и заявил, что есть команды не хуже «Зенита»

Голкипера «Краснодара» Андрея Синицына, в отличие от его партнёра Юрия Газинского, не пришлось долго уговаривать ответить на вопросы журналистов после волевой победы над «Тосно» в 16-м туре чемпионата России, передаёт корреспондент– Нам нужно было на результат сыграть, не допустить ошибок в обороне, поэтому не так много владели мячом. Сыграли более прагматично.– Когда играешь против них на тренировках, тяжело.(в это время Юрий Газинский проходит мимо быстрым шагом, отказываясь от интервью. Девушка-корреспондент бросает вдогонку фразу «А мы только вас и ждали», после чего Газинский резко разворачивается. Синицын в шутку называет партнёра клоуном. В итоге Газинский всё же поговорил с корреспонденткой)– Не знаю, сейчас у Павла повреждение, будет обследоваться, непонятно. Будем надеяться, что всё в порядке и результативность будет расти.– Как и любая команда зависима от высококлассного форварда, который решает эпизоды. Убери в «Барселоне» Месси, в «Спартаке» Промеса, у нас Смолова – результативность упадёт. В любой классной команде должен быть яркий лидер, у нас это Смолов.– Где-то да. Но сейчас велика плотность, каждый может выиграть у каждого. Здесь никакой лёгкости и шапкозакидательских настроений нет ни с одной командой.– По именам можно было так прогнозировать, начало чемпионата складывалось успешно. Потому, может, стало тяжелее из-за игры в Европе. Не знаю, что у них не складывается, но нет яркости и лёгкости в игре. Поэтому сейчас есть команды не хуже.– Впереди ещё 14 игр, почему нет? Всё возможно.– Наверное, всё-таки нет...– Если проанализировать, то и прошлые сборы проводили Акинфеев, Лунёв и Габулов. Если что-то поменяется, будет приятно.