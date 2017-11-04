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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Мамаев снова получил повреждение
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, недавно восстановившийся после травмы и сегодня в матче с "Тосно" (3:1) отдавший две голевые передачи на Фёдора Смолова, снова испытывает проблемы со здоровьем. Об этом в послематчевом интервью сообщил голкипер "Краснодара" Андрей Синицын.
– Сегодня вернулась связка Мамаев-Смолов, на тренировках они постоянно забивают?
– Когда играешь против них на тренировках, тяжело.
– То есть в ближайших матчах будет как в былые времена?
– Не знаю, сейчас у Павла повреждение, будет обследоваться, непонятно. Будем надеяться, что всё в порядке и результативность будет расти, - цитирует Синицына Rusfootball.info.
Мамаев был заменён на Жоаозиньо на 70-й минуте игры.
– Сегодня вернулась связка Мамаев-Смолов, на тренировках они постоянно забивают?
– Когда играешь против них на тренировках, тяжело.
– То есть в ближайших матчах будет как в былые времена?
– Не знаю, сейчас у Павла повреждение, будет обследоваться, непонятно. Будем надеяться, что всё в порядке и результативность будет расти, - цитирует Синицына Rusfootball.info.
Мамаев был заменён на Жоаозиньо на 70-й минуте игры.
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