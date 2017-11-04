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Мамаев снова получил повреждение

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, недавно восстановившийся после травмы и сегодня в матче с "Тосно" (3:1) отдавший две голевые передачи на Фёдора Смолова, снова испытывает проблемы со здоровьем. Об этом в послематчевом интервью сообщил голкипер "Краснодара" Андрей Синицын.

– Сегодня вернулась связка Мамаев-Смолов, на тренировках они постоянно забивают?

– Когда играешь против них на тренировках, тяжело.

– То есть в ближайших матчах будет как в былые времена?

– Не знаю, сейчас у Павла повреждение, будет обследоваться, непонятно. Будем надеяться, что всё в порядке и результативность будет расти, - цитирует Синицына Rusfootball.info.

Мамаев был заменён на Жоаозиньо на 70-й минуте игры.
Теги: Мамаев Краснодар Синицын Тосно
Сегодня, 19:43
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