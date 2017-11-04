Мамаев снова получил повреждение

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, недавно восстановившийся после травмы и сегодня в матче с "Тосно" (3:1) отдавший две голевые передачи на Фёдора Смолова, снова испытывает проблемы со здоровьем. Об этом в послематчевом интервью сообщил голкипер "Краснодара" Андрей Синицын.– Когда играешь против них на тренировках, тяжело.– Не знаю, сейчас у Павла повреждение, будет обследоваться, непонятно. Будем надеяться, что всё в порядке и результативность будет расти, - цитирует СиницынаМамаев был заменён на Жоаозиньо на 70-й минуте игры.