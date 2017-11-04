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Роберто Манчини не взял Кузяева на игру с "Рубином"

"Зенит" отправился в Казань, где завтра в 16-м туре чемпионата России сыграет с "Рубином".

В выезде примут участие 22 подопечных Роберто Манчини, среди которых нет полузащитника Далера Кузяева.

Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Олег Шатов, Кирилл Капленко.

Форварды: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артём Дзюба.

ФК "Зенит"
Теги: Манчини Кузяев Зенит Рубин
Сегодня, 21:20
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(0)
№3 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 21:33) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
и что? у парня травма
Регистрация: 1.02.2015
№2 Написал: pivas (Сегодня, 21:29) #
  • -2
  •  (2)

НУ НЕ ВЗЯЛ И НЕ ВЗЯЛ .
Регистрация: 23.05.2016
№1 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:26) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Почему??

Плечо.
Регистрация: 15.08.2016
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