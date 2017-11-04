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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роберто Манчини не взял Кузяева на игру с "Рубином"
"Зенит" отправился в Казань, где завтра в 16-м туре чемпионата России сыграет с "Рубином".
В выезде примут участие 22 подопечных Роберто Манчини, среди которых нет полузащитника Далера Кузяева.
Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.
Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков.
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Олег Шатов, Кирилл Капленко.
Форварды: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артём Дзюба.
ФК "Зенит"
В выезде примут участие 22 подопечных Роберто Манчини, среди которых нет полузащитника Далера Кузяева.
Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.
Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков.
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Олег Шатов, Кирилл Капленко.
Форварды: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артём Дзюба.
ФК "Зенит"
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