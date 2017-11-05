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"Русенборг" стал чемпионом Норвегии

"Русенборг" стал в третий раз подряд чемпионом Норвегии.

"Мольде", который занимает второе место в турнирной таблице, проиграл в матче 28-го тура "Кристиансунну" (0:1). Отметим, что этот титул стал 25-м по счету в истории "Русенборга".

"Русенборг" является соперником "Зенита" в групповом турнире Лиги Европы.
Теги: Русенборг
Сегодня, 01:20
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