"Русенборг" стал чемпионом Норвегии

"Русенборг" стал в третий раз подряд чемпионом Норвегии."Мольде", который занимает второе место в турнирной таблице, проиграл в матче 28-го тура "Кристиансунну" (0:1). Отметим, что этот титул стал 25-м по счету в истории "Русенборга"."Русенборг" является соперником "Зенита" в групповом турнире Лиги Европы.