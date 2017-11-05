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"Рубин" и "Зенит" сыграли без забитых мячей

В матче 16-го тура чемпионата России "Рубин" на своем поле поделил очки с "Зенитом".

Чемпионат России

16 тур

"Рубин" - "Зенит" 0:0

"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, (Цакташ, 85), Оздоев, М'Вила, Канунников, (Карадениз, 90), Жемалетдинов, (Азмун, 78).

"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Мевля, (Шатов, 70), Ерохин, Паредес, Краневиттер, (Дриусси, 77), Дзюба, Кокорин, Полоз, (Жирков, 60).

Предупреждения: Гранат, 23, Бауэр, 57, М'Вила, 64, Паредес, 76, Смольников, 90
Сегодня, 21:14
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6
(2)
№6 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 21:41) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kytarba
Тур бомба. Любой матч тура один из лучших в сезоне. Ничья ЦСКА - Локо, ничья и в этом матче,нули на табло, но игра не то что нулевая , пятибалльная из пяти балов. Я не говорю об отдельных технических браков у обеих команд, которая всегда присутвует в матче, где обе команды и хозяева и гости играют на победу, я о том что вот за такие матчи , за такое стремление забыть гол, за такую борьбу на каждом участке полялюбим футбол..кроме этого, хорошо что перед матчами сборной, Смольников вышел на свой прежний уровень, да и Жирков будь то не после большого перерыва играл, Дзюба, как был основным в Зените» так и остался и при Манчини, ну Кокорин пока не заменим, а, остальные игроки передней линии будут появляться на поле по сопернику или кто в как готов в данной ситуации.. Шатов очень далёк от своей игры,Нобоа, со стороны кажется, что тренер на него ставку не делает..

подписываюсь


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016
№5 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 21:34) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Химки»
Тур бомба. Любой матч тура один из лучших в сезоне. Ничья ЦСКА - Локо, ничья и в этом матче,нули на табло, но игра не то что нулевая , пятибалльная из пяти балов. Я не говорю об отдельных технических браков у обеих команд, которая всегда присутвует в матче, где обе команды и хозяева и гости играют на победу, я о том что вот за такие матчи , за такое стремление забыть гол, за такую борьбу на каждом участке полялюбим футбол..кроме этого, хорошо что перед матчами сборной, Смольников вышел на свой прежний уровень, да и Жирков будь то не после большого перерыва играл, Дзюба, как был основным в Зените» так и остался и при Манчини, ну Кокорин пока не заменим, а, остальные игроки передней линии будут появляться на поле по сопернику или кто в как готов в данной ситуации.. Шатов очень далёк от своей игры,Нобоа, со стороны кажется, что тренер на него ставку не делает..
А, раз заговорил о сборной, жаль что на эти две игры не будет Дзюба.
Регистрация: 17.03.2008
№4 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 21:34) #
  • +2
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Болеет за:
«Рубин»
Пока Канунников в основе или Азмун, и пока эти игроки играют на острие атаки - мы не будем забивать, это логично. Если только случайно.

А вот то, что мы не пропустили - удивительно. Кудряшев просто просрал свой фланг, при этом не бегая в атаку. Почти все моменты с его фланга. Ну тут уж Зениту просто не повезло.
Регистрация: 5.08.2015
№3 Написал: suvirinimas (Сегодня, 21:27) #
  • -2
  •  (8)
online

Как имея такую бездарь как Дзюба можно забивать. Пока есть такие как Дзюба, Зениту нечего мечтать о высоких местах. И это будет по крайней мере до 2020 года пока Дзюба в Зените. А если ему и дальше продлят контракт, значит Зениту не видать ничего на ближайшую перспективу. Да плюс к тому же болезнь Зенита и его болельщиков, которая называется расизм. А это надолго.
Регистрация: 9.02.2014
№2 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 21:21) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Да мы уже знаем))))))
Регистрация: 21.10.2013
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 21:20) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Не порадовали команды своих болельщиков...А Зениту явно не везет, ну не идет мяч в ворота..
Регистрация: 21.11.2016
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