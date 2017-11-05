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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Рубин" и "Зенит" сыграли без забитых мячей
В матче 16-го тура чемпионата России "Рубин" на своем поле поделил очки с "Зенитом".
Чемпионат России
16 тур
"Рубин" - "Зенит" 0:0
"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, (Цакташ, 85), Оздоев, М'Вила, Канунников, (Карадениз, 90), Жемалетдинов, (Азмун, 78).
"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Мевля, (Шатов, 70), Ерохин, Паредес, Краневиттер, (Дриусси, 77), Дзюба, Кокорин, Полоз, (Жирков, 60).
Предупреждения: Гранат, 23, Бауэр, 57, М'Вила, 64, Паредес, 76, Смольников, 90
Чемпионат России
16 тур
"Рубин" - "Зенит" 0:0
"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, (Цакташ, 85), Оздоев, М'Вила, Канунников, (Карадениз, 90), Жемалетдинов, (Азмун, 78).
"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Мевля, (Шатов, 70), Ерохин, Паредес, Краневиттер, (Дриусси, 77), Дзюба, Кокорин, Полоз, (Жирков, 60).
Предупреждения: Гранат, 23, Бауэр, 57, М'Вила, 64, Паредес, 76, Смольников, 90
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