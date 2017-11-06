3 лучших и 3 худших формы сборной России в XXI веке

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Сборная России представила новую форму, в которой игроки выступят на ЧМ-2018.Пока эксперты и болельщики спорят о ее удачности,вспоминает 3 лучших и 3 худших дизайна комплекта сборной в XXI веке.После жутких комплектов из начала нулевых, дизайнеры проспались и выдали одну из первых хороших форм во всей истории сборной России (важно - именно России). Номера в кругах еще не смотрелись анахронизмом и были довольно свежей идеей, плюс Nike сократили количество синего в белой форме, и придали ему стильный контур. Второй комплект выполнен с инверсией цвета и смотрится чуть хуже из-за слишком яркого синего.На самом деле, тренд на ностальгию и отсылки захлестнул Adidas не только в случае с крайним комплектом. Форма, в которой команда провела Кубок Конфедераций, также является переосмыслением СССР-овской классики, в данном случае с Евро-88.Пример того, как нужно обрабатывать ретростиль. Цвета сделали контрастнее, гетры и трусы сделали однотонными, и игроки смотрелись стильно, а не как малиновая слойка-сеточка.Новая обработка формы СССР на бумаге пока что смотрится гораздо хуже и выглядит скорее как продукт лени дизайнеров - однако и форму-2017 приняли далеко не сразу. Стоит дождаться первых матчей, как минимум, но главное - образец 2017 года оказался достаточно удачным, чтобы ностальгическая тенденция продолжилась.После триумфального Евро-2008 сборная сменила технического спонсора. На место Nike пришел Adidas, и в первый год немцы не стали что-то заметно менять. С козырей они пошли в отборе на ЧМ-2010, когда Россия впервые примерила на себя футболки “цвета кремлевской стены”.Чересчур яркий красный-08 и страшный синий нулевых окончательно остались в прошлом, уступив место новому и фирменному оттенку. Форма обрела народную любовь и в различных вариациях просуществовала вплоть до 2011 года, а затем вернулась в 2013-2016, сразу на два цикла.Мы не случайно ограничили список XXI веком, так как если считать с 90-х, то трех мест явно не хватит.Например, откуда на форме футбольной команды шахматная доска?Или почему мы украли комплект хорватов?Новую форму мы сюда тоже пока записывать не будем, так что тройка такая:Нет, отдельно от сборной России такая форма выглядит вполне неплохо и даже более стильно, чем многие ее современники. Но почему Россия играет в черно-белом?..Возможно, это такая тонкая отсылка на флаг Российской империи, ведь в сочетании с вратарской формой как раз и выходит черный-желтый-белый, но тогда это еще более странно.И вообще: почему у вратаря есть номер в кружке, а у игроков нет?!Дизайнеры и болельщики, видимо, тоже задавались подобными вопросами, а потому комплект так и канул в лету в 2005 году, не получив развития, и был благополучно всеми забыт.Этот комплект может оправдать только то, что он был придуман в далеком, страшном и голодном 98-м, и принадлежал моде другой эпохи. Сейчас же все это смотрится как итог нервного срыва дизайнера-радикала, смешавшего темные и яркие тона и набросавшего куда ни попадя белых полос.Определенно самая странная форма сборной России в истории. Фиолетовый цвет? Титульный спонсор у сборной? Воротник, кончающийся на середине шеи? Эффект пододетой майки-алкоголички? Этот комплект вызывает слишком много вопросов. Хотя, возможно, если бы мы что-то в нем выиграли, лет через 30 последовал бы осовремененный ремейк.Однако побед в эти годы не было и не предвиделось, а форма-2003 скоро сменилась куда более удачным вариантом Евро-2004.