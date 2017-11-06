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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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3 лучших и 3 худших формы сборной России в XXI веке
Сборная России представила новую форму, в которой игроки выступят на ЧМ-2018.
Пока эксперты и болельщики спорят о ее удачности, Rusfootball.info вспоминает 3 лучших и 3 худших дизайна комплекта сборной в XXI веке.
Лучшие
3. Евро-2004
После жутких комплектов из начала нулевых, дизайнеры проспались и выдали одну из первых хороших форм во всей истории сборной России (важно - именно России). Номера в кругах еще не смотрелись анахронизмом и были довольно свежей идеей, плюс Nike сократили количество синего в белой форме, и придали ему стильный контур. Второй комплект выполнен с инверсией цвета и смотрится чуть хуже из-за слишком яркого синего.
2. Кубок Конфедераций-2017
На самом деле, тренд на ностальгию и отсылки захлестнул Adidas не только в случае с крайним комплектом. Форма, в которой команда провела Кубок Конфедераций, также является переосмыслением СССР-овской классики, в данном случае с Евро-88.
Пример того, как нужно обрабатывать ретростиль. Цвета сделали контрастнее, гетры и трусы сделали однотонными, и игроки смотрелись стильно, а не как малиновая слойка-сеточка.
Новая обработка формы СССР на бумаге пока что смотрится гораздо хуже и выглядит скорее как продукт лени дизайнеров - однако и форму-2017 приняли далеко не сразу. Стоит дождаться первых матчей, как минимум, но главное - образец 2017 года оказался достаточно удачным, чтобы ностальгическая тенденция продолжилась.
1. Кремлевская стена и вариации
После триумфального Евро-2008 сборная сменила технического спонсора. На место Nike пришел Adidas, и в первый год немцы не стали что-то заметно менять. С козырей они пошли в отборе на ЧМ-2010, когда Россия впервые примерила на себя футболки “цвета кремлевской стены”.
Чересчур яркий красный-08 и страшный синий нулевых окончательно остались в прошлом, уступив место новому и фирменному оттенку. Форма обрела народную любовь и в различных вариациях просуществовала вплоть до 2011 года, а затем вернулась в 2013-2016, сразу на два цикла.
Худшие
Мы не случайно ограничили список XXI веком, так как если считать с 90-х, то трех мест явно не хватит.
Например, откуда на форме футбольной команды шахматная доска?
Или почему мы украли комплект хорватов?
Новую форму мы сюда тоже пока записывать не будем, так что тройка такая:
3. Имперский вариант, 2005.
Нет, отдельно от сборной России такая форма выглядит вполне неплохо и даже более стильно, чем многие ее современники. Но почему Россия играет в черно-белом?..
Возможно, это такая тонкая отсылка на флаг Российской империи, ведь в сочетании с вратарской формой как раз и выходит черный-желтый-белый, но тогда это еще более странно.
И вообще: почему у вратаря есть номер в кружке, а у игроков нет?!
Дизайнеры и болельщики, видимо, тоже задавались подобными вопросами, а потому комплект так и канул в лету в 2005 году, не получив развития, и был благополучно всеми забыт.
2. Девяностые, вползшие в нулевые, 1998-2000
Этот комплект может оправдать только то, что он был придуман в далеком, страшном и голодном 98-м, и принадлежал моде другой эпохи. Сейчас же все это смотрится как итог нервного срыва дизайнера-радикала, смешавшего темные и яркие тона и набросавшего куда ни попадя белых полос.
Справедливости ради, в поздних версиях форма претерпевала изменения и какие-то неоднозначные решения вроде сочетания тонов и полос были убраны.
1. Что ты такое? 2002-2003
Определенно самая странная форма сборной России в истории. Фиолетовый цвет? Титульный спонсор у сборной? Воротник, кончающийся на середине шеи? Эффект пододетой майки-алкоголички? Этот комплект вызывает слишком много вопросов. Хотя, возможно, если бы мы что-то в нем выиграли, лет через 30 последовал бы осовремененный ремейк.
Однако побед в эти годы не было и не предвиделось, а форма-2003 скоро сменилась куда более удачным вариантом Евро-2004.
Кирилл Иванов, Rusfootball.info
Фото: Чемпионат, Sports.ru, Р-Спорт, Soccer.ru, Sportbox, Spartakworld, "СЭ", Soccer365, Bobsoccer
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