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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вернувшийся Витиньо, разносторонний Маркелов и типичный Промес. Сборная лучших игроков 16 тура (10)
Вернувшийся Витиньо, разносторонний Маркелов и типичный Промес. Сборная лучших игроков 16 тура (10)
Андрей Шевченко подписал контракт со сборной Украины до конца квалификации Евро-2020
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продлил контракт с федерацией футбола страны, сообщает Football.ua.
По условиям соглашения 41-летний специалист отработает до конца отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. За продление контракта со знаменитым в прошлом нападающим в ФФУ проголосовали единогласно.
По условиям соглашения 41-летний специалист отработает до конца отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. За продление контракта со знаменитым в прошлом нападающим в ФФУ проголосовали единогласно.
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