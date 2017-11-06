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Андрей Шевченко подписал контракт со сборной Украины до конца квалификации Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продлил контракт с федерацией футбола страны, сообщает Football.ua.

По условиям соглашения 41-летний специалист отработает до конца отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. За продление контракта со знаменитым в прошлом нападающим в ФФУ проголосовали единогласно.
Теги: Шевченко Сборная Украины
Сегодня, 18:41
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№2 Написал: Угор Голов (Сегодня, 19:22) #
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Регистрация: 6.11.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:58) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Андрей Шевченко один из немногих, кто остался абсолютно таким же, каким и был до майдана.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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