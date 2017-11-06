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Братья Березуцкие: мы тронуты такой поддержкой болельщиков!

Братья Березуцкие поблагодарили болельщиков ЦСКА за баннер в матче с "Локомотивом" (2:2).

Болельщики ЦСКА вывесили баннер, посвящённый исторической отметке в 1000 матчей за красно-синих, которую достигли братья Березуцкие, а также несколько минут скандировали имена Алексея и Василия.

"Мы видели баннер и слышали скандирования нашей трибуны. Нам было это очень приятно, мы тронуты такой поддержкой болельщиков!" — цитирует братьев пресс-служба ЦСКА.
Теги: Березуцкий В. Березуцкий А.
Сегодня, 19:21
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№1 Написал: Угор Голов (Сегодня, 19:34) #
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Регистрация: 6.11.2017
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