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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Братья Березуцкие: мы тронуты такой поддержкой болельщиков!
Братья Березуцкие поблагодарили болельщиков ЦСКА за баннер в матче с "Локомотивом" (2:2).
Болельщики ЦСКА вывесили баннер, посвящённый исторической отметке в 1000 матчей за красно-синих, которую достигли братья Березуцкие, а также несколько минут скандировали имена Алексея и Василия.
"Мы видели баннер и слышали скандирования нашей трибуны. Нам было это очень приятно, мы тронуты такой поддержкой болельщиков!" — цитирует братьев пресс-служба ЦСКА.
Болельщики ЦСКА вывесили баннер, посвящённый исторической отметке в 1000 матчей за красно-синих, которую достигли братья Березуцкие, а также несколько минут скандировали имена Алексея и Василия.
"Мы видели баннер и слышали скандирования нашей трибуны. Нам было это очень приятно, мы тронуты такой поддержкой болельщиков!" — цитирует братьев пресс-служба ЦСКА.
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