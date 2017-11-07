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Андрей Шевченко: зачем платить Аргентине, когда можно сыграть со Словакией?

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о нецелесообразности проведения товарищеского матча со сборной Аргентины, которая запросила у соперника 1 миллион долларов за игру.

"Шли разговоры о матче с Аргентиной, о суммах за него. Лично я был против этой встречи. Сложный период для страны, и я не считаю правильным платить за товарищеские игры, с кем бы мы ни играли. Я буду стараться подключать личные связи - уже говорил со многими тренерами ведущих команд.

Будет отлично, если организуем сильные спарринги, это лучше всего. Если не получится - мы и сейчас играем с хорошей командой Словакией. Это добротная команда. В следующем сезоне все силы направим на то, чтобы находить хороших спарринг-партнеров. Только тогда мы увидим уровень наших футболистов", - передает слова Шевченко "Террикон".
Теги: Шевченко Сборная Украины
Сегодня, 06:47
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